Головна Армія Сили ССО знищили 13 росіян під час нічної спецоперації — відео

Сили ССО знищили 13 росіян під час нічної спецоперації — відео

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 14:45
Оновлено: 15:40
Українські бійці знищили 13 росіян під час нічної спецоперації
Операція знищення росіян. Фото: кадр з відео

Група "А" 1-го загону 144-го центру Сил спеціальних операцій здійснила успішну спецоперацію на Північно-Слобожанському напрямку. За результатами спеціальних дій підтверджено знищення 13 росіян.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій у Telegram у вівторок, 21 жовтня.

Читайте також:

Деталі операції

Оператори ССО тихо перетнули межу крайніх українських позицій і проникли на територію, контрольовану ворогом. Після проведеної розвідки вони здійснили наліт на російські бліндажі та вогневі позиції, знищивши частину ворожих сил.

За результатами первинної оцінки боєздатності та оснащення ворога (ACE report) спецпризначенці прийняли рішення залишитися на ніч на захоплених позиціях і влаштувати засідку на підкріплення противника. Завдяки злагодженим діям операторів, підтримці БпЛА та мінометних розрахунків, було знищено ще кілька штурмових груп росіян.

У підсумку спецоперація завершилася знищенням 13 російських солдатів.

"Група ССО успішно провела ексфільтрацію і готується до наступного завдання. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!" — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки оприлюднило відеозапис інтенсивного бою на Запорізькому напрямку. Українські захисники провели успішну штурмову операцію, звільнивши стратегічні об’єкти від російських загарбників.

Також ми писали, що українські прикордонники знищили групу російських піхотинців, які намагалися просунутися до наших передових позицій.

війна ЗСУ ССО війна в Україні втрати окупантів
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
