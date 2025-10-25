ВСУ освободили село Сухецкое в Донецкой области - ДШВ ВСУ

Вооруженные силы Украины на фронте. Фото: Генштаб

Украинские десантники освободили село Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. Во время операции ВСУ ликвидировали более четырех десятков оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины в Telegram в субботу, 25 октября.

Освобождение села Сухецкое

По данным Генштаба, подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Донецкой области. Во время штурма украинские воины вступили в ожесточенное противостояние с российскими оккупантами, численность которых превышала шестьдесят человек.

В результате боя украинские десантники нанесли противнику значительные потери — 44 захватчика были уничтожены, еще восемь получили ранения, а девять российских военных сдались в плен.

Село Сухецкое расположено между городом Родинское и селом Суровое Добропольского района, а также вблизи города Белецкое.

С. Сухецкое Донецкой области. Фото: deepstatemap.live

Напомним, что в сентябре Вооруженным силам Украины удалось восстановить контроль над еще одним населенным пунктом в Донецкой области. Тогда украинский флаг снова подняли в селе Заречное Краматорского района.

А также Силам обороны удалось освободить еще один населенный пункт в Донецкой области. Бойцы ВСУ "выбили" врага из поселка Новоэкономичное неподалеку Покровска.