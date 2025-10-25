Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Украинские войска освободили населенный пункт в Донецкой области

Украинские войска освободили населенный пункт в Донецкой области

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 16:55
обновлено: 16:55
ВСУ освободили село Сухецкое в Донецкой области - ДШВ ВСУ
Вооруженные силы Украины на фронте. Фото: Генштаб

Украинские десантники освободили село Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. Во время операции ВСУ ликвидировали более четырех десятков оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины в Telegram в субботу, 25 октября.

Реклама
Читайте также:

Освобождение села Сухецкое

По данным Генштаба, подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Донецкой области. Во время штурма украинские воины вступили в ожесточенное противостояние с российскими оккупантами, численность которых превышала шестьдесят человек.

В результате боя украинские десантники нанесли противнику значительные потери — 44 захватчика были уничтожены, еще восемь получили ранения, а девять российских военных сдались в плен.

Село Сухецкое расположено между городом Родинское и селом Суровое Добропольского района, а также вблизи города Белецкое.

Українські війська звільнили населений пункт на Донеччині - фото 1
С. Сухецкое Донецкой области. Фото: deepstatemap.live

Напомним, что в сентябре Вооруженным силам Украины удалось восстановить контроль над еще одним населенным пунктом в Донецкой области. Тогда украинский флаг снова подняли в селе Заречное Краматорского района.

А также Силам обороны удалось освободить еще один населенный пункт в Донецкой области. Бойцы ВСУ "выбили" врага из поселка Новоэкономичное неподалеку Покровска.

ВСУ Донецкая область увольнение война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации