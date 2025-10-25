Відео
Головна Армія Українські війська звільнили населений пункт на Донеччині

Українські війська звільнили населений пункт на Донеччині

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 16:55
Оновлено: 17:12
ЗСУ звільнили село Сухецьке на Донеччині — ДШВ ЗСУ
Збройні сили України на фронті. Фото: Генштаб

Українські десантники звільнили село Сухецьке у Покровському районі на Донеччині. Під час операції ЗСУ ліквідували більш ніж чотири десятки окупантів.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у Telegram у суботу, 25 жовтня.

Читайте також:

Звільнення села Сухецьке

За даними Генштабу, підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке на Донеччині. Під час штурму українські воїни вступили у запекле протистояння з російськими окупантами, чисельність яких перевищувала 60 осіб.

Внаслідок бою українські десантники завдали противнику значних втрат — 44 загарбники були знищені, ще 8 отримали поранення, а 9 російських військових здалися в полон.

Село Сухецьке розташоване між містом Родинське та селом Суворе Добропільського району, а також поблизу міста Білецьке.

Українські війська звільнили населений пункт на Донеччині - фото 1
С. Сухецьке Донецької області. Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, що у вересні Збройним силам України вдалося відновити контроль над ще одним населеним пунктом на Донеччині. Тоді український прапор знову підняли у селі Зарічне Краматорського району.

А також Силам оборони вдалося звільнити ще один населений пункт у Донецькій області. Бійці ЗСУ вибили ворога із селища Новоекономічне неподалік Покровська.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
