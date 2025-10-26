Відео
На Донеччині прикордонники вражаюче відбили штурм РФ — відео

На Донеччині прикордонники вражаюче відбили штурм РФ — відео

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 17:16
Оновлено: 17:35
Прикордонники відбили штурм російських окупантів — ефектне відео
Удар по окупантах. Фото: кадр з відео

У Донецькій області прикордонники-пілоти з підрозділу "Фенікс" спільно із суміжними підрозділами успішно відбили штурм російських окупантів. Внаслідок ударів противник залишився без техніки та живої сили.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 26 жовтня.

Читайте також:

Відбиття російського штурму в Донецькій області

На відео можна побачити, як воїни ефектно завдавали ударів по російських загарбниках. 

У ДПСУ зазначили, що загалом було уражено:

  • 14 одиниць російської важкої бронетехніки;
  • танк;
  • ліквідовано близько 50 окупантів.

Нагадаємо, 25 жовтня в Генштабі повідомили, що українські десантники звільнили від окупантів село Сухецьке в Донецькій області.

Крім того, нещодавно група "А" 1-го загону 144-го центру ССО здійснила спецоперацію на Північно-Слобожанському напрямку. Загалом вдалося ліквідувати 13 окупантів.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
