Прикордонники відбили штурм російських окупантів — ефектне відео

На Донеччині прикордонники вражаюче відбили штурм РФ — відео
У Донецькій області прикордонники-пілоти з підрозділу "Фенікс" спільно із суміжними підрозділами успішно відбили штурм російських окупантів. Внаслідок ударів противник залишився без техніки та живої сили.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 26 жовтня.
Відбиття російського штурму в Донецькій області
На відео можна побачити, як воїни ефектно завдавали ударів по російських загарбниках.
У ДПСУ зазначили, що загалом було уражено:
- 14 одиниць російської важкої бронетехніки;
- танк;
- ліквідовано близько 50 окупантів.
Нагадаємо, 25 жовтня в Генштабі повідомили, що українські десантники звільнили від окупантів село Сухецьке в Донецькій області.
Крім того, нещодавно група "А" 1-го загону 144-го центру ССО здійснила спецоперацію на Північно-Слобожанському напрямку. Загалом вдалося ліквідувати 13 окупантів.
