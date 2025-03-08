Оккупанты обстреляли Донецкую область — погиб 32-летний помощник машиниста

На Донетчине оккупанты убили помощника машиниста Укрзализныци
Российские оккупанты атаковали Донецкую область. В результате обстрела погиб 32-летний помощник машиниста.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в субботу, 8 марта.
Убийство помощника машиниста
"В Донецкой области в результате вражеского обстрела погиб помощник машиниста", — говорится в сообщении.
Во время российского обстрела 32-летний Сергей Григораж находился в арендованном жилье.
В Укрзализныце выразили соболезнования семье погибшего железнодорожника. Там добавили, что окажут необходимую помощь.
Напомним, 7 марта оккупанты обстреляли Доброполье Донецкой области. Враг убил 11 человек.
Также в ночь на 8 марта захватчики атаковали Украину ударными дронами и ракетами.
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