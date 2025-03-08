Окупанти обстріляли Донеччину — загинув 32-річний помічник машиніста

Російський обстріл Донеччини 8 березня. Фото: t.me/VadymFilashkin

Російські окупанти атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу загинув 32-річний помічник машиніста.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у суботу, 8 березня.

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"На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу загинув помічник машиніста", — йдеться у повідомленні.

Під час російського обстрілу 32-річний Сергій Григораж перебував в орендованому житлі.

В Укрзалізниці висловили співчуття родині загиблого залізничника. Там додали, що нададуть необхідну допомогу.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 березня окупанти обстріляли Добропілля Донецької області. Ворог вбив 11 людей.

Також у ніч проти 8 березня загарбники атакували Україну ударними дронами та ракетами.