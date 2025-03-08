Окупанти обстріляли Донеччину — загинув 32-річний помічник машиніста

На Донеччині окупанти вбили помічника машиніста Укрзалізниці
Російські окупанти атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу загинув 32-річний помічник машиніста.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у суботу, 8 березня.
Вбивство помічника машиніста
"На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу загинув помічник машиніста", — йдеться у повідомленні.
Під час російського обстрілу 32-річний Сергій Григораж перебував в орендованому житлі.
В Укрзалізниці висловили співчуття родині загиблого залізничника. Там додали, що нададуть необхідну допомогу.
Нагадаємо, 7 березня окупанти обстріляли Добропілля Донецької області. Ворог вбив 11 людей.
Також у ніч проти 8 березня загарбники атакували Україну ударними дронами та ракетами.
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