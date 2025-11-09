Обстрел Днепропетровской области 9 ноября — разрушена школа и ранена женщина

На Днепропетровщине оккупанты разрушили школу и ранили женщину
Российские оккупанты в воскресенье, 9 ноября, атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела ранена женщина и разрушена школа.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Обстрел Днепропетровщины 9 ноября
В Никопольском районе в результате российских атак ранения получила женщина 1942 года рождения. Спасатели оказали ей домедицинскую помощь. Травмированную эвакуировали из опасной зоны и передали медикам. Оккупанты повредили жилые дома, хозяйственные постройки и автозаправку.
"На территории Покровской громады Синельниковского района враг направил КАБ, подверглось разрушениям учебное заведение", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 9 ноября оккупанты атаковали первую крупную станцию ТЭЦ на биомассе в Украине.
Кроме того, этой ночью захватчики запускали 69 воздушных целей. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько удалось сбить.
