Обстрел Днепропетровской области 9 ноября — разрушена школа и ранена женщина

Российские оккупанты в воскресенье, 9 ноября, атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела ранена женщина и разрушена школа.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Обстрел Днепропетровщины 9 ноября

В Никопольском районе в результате российских атак ранения получила женщина 1942 года рождения. Спасатели оказали ей домедицинскую помощь. Травмированную эвакуировали из опасной зоны и передали медикам. Оккупанты повредили жилые дома, хозяйственные постройки и автозаправку.

"На территории Покровской громады Синельниковского района враг направил КАБ, подверглось разрушениям учебное заведение", — говорится в сообщении.

