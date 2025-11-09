Видео
Главная Армия На Днепропетровщине оккупанты разрушили школу и ранили женщину

На Днепропетровщине оккупанты разрушили школу и ранили женщину

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 20:20
обновлено: 20:20
Обстрел Днепропетровской области 9 ноября — разрушена школа и ранена женщина
Спасатели и медики помогают женщине. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в воскресенье, 9 ноября, атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела ранена женщина и разрушена школа.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Днепропетровщины 9 ноября

В Никопольском районе в результате российских атак ранения получила женщина 1942 года рождения. Спасатели оказали ей домедицинскую помощь. Травмированную эвакуировали из опасной зоны и передали медикам. Оккупанты повредили жилые дома, хозяйственные постройки и автозаправку.

Обстріл Дніпропетровщини 9 листопада
Раненой женщине оказывают помощь. Фото: ГСЧС

"На территории Покровской громады Синельниковского района враг направил КАБ, подверглось разрушениям учебное заведение", — говорится в сообщении.

Атака Росії на Дніпропетровщину 9 листопада
Последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС
null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 9 ноября оккупанты атаковали первую крупную станцию ТЭЦ на биомассе в Украине.

Кроме того, этой ночью захватчики запускали 69 воздушных целей. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько удалось сбить.

война ГСЧС Днепропетровская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
