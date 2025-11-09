Обстріл Дніпропетровщини 9 листопада — зруйновано школу та поранено жінку

На Дніпропетровщині окупанти зруйнували школу та поранили жінку
Російські окупанти у неділю, 9 листопада, атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу поранено жінку та зруйновано школу.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Обстріл Дніпропетровщини 9 листопада
У Нікопольському районі внаслідок російських атак поранення отримала жінка 1942 року народження. Рятувальники надали їй домедичну допомогу. Травмовану евакуювали з небезпечної зони та передали медикам. Окупанти пошкодили житлові будинки, господарчі споруди та автозаправку.
"На території Покровської громади Синельниківського району ворог спрямував КАБ, зазнав руйнувань заклад освіти", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 9 листопада окупанти атакували першу велику станцію ТЕЦ на біомасі в Україні.
Крім того, цієї ночі загарбники запускали 69 повітряних цілей. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки вдалося збити.
