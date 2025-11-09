Відео
Окупанти атакували інноваційну українську ТЕЦ — фото наслідків

Окупанти атакували інноваційну українську ТЕЦ — фото наслідків


Дата публікації: 9 листопада 2025 18:11
Оновлено: 18:11
Росія атакувала першу в Україні ТЕЦ на біомасі 9 листопада
Наслідки російського обстрілу ТЕЦ в Україні. Фото: facebook.com/andreygrinenko.ce

Російські окупанти у ніч проти неділі, 9 листопада, атакували чергову українську теплоелектроцентраль. Загарбники завдавали ударів трьома дронами. Вона була першою великою станцією на біомасі.

Про це повідомив її співзасновник Андрій Гріненко у Facebook.



Удар Росії по ТЕЦ в Україні 9 листопада

"Сьогодні вночі три дрони атакували одну з наших українських ТЕЦ — ту, яку ми з командою Кліaр Енерджі збудували у 2016 році. Вона стала еталоном для галузі — першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів", — зауважив Гріненко.

Удар Росії по ТЕЦ в Україні 9 листопада
Наслідки російського обстрілу ТЕЦ. Фото: facebook.com/andreygrinenko.ce
Російський удар по українській ТЕЦ
Удар Росії по ТЕЦ в Україні. Фото: facebook.com/andreygrinenko.ce

За його словами, для нього цей проєкт завжди був особливими через людей, які створювати його з вірою в сильну та самодостатню країну.

Окупанти атакували ТЕЦ в Україні
Атака Росії на ТЕЦ в Україні 9 листопада. Фото: facebook.com/andreygrinenko.ce
Атака Росії на ТЕЦ в Україні 9 листопада
Російський обстріл ТЕЦ. Фото: facebook.com/andreygrinenko.ce

На щастя, внаслідок російського обстрілу ніхто не постраждав.


Допис Гріненка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 9 листопада російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на девʼяти локаціях.

А 9 листопада окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Ворог поранив одного чоловіка.

війна Україна обстріли ТЕЦ окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
