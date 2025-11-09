Видео
Видео

РФ атаковала инновационную украинскую ТЭЦ — фото последствий

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 18:11
обновлено: 18:11
Россия атаковала первую в Украине ТЭЦ на биомассе 9 ноября
Последствия российского обстрела ТЭЦ в Украине. Фото: facebook.com/andreygrinenko.ce

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 9 ноября, атаковали очередную украинскую теплоэлектроцентраль. Захватчики наносили удары тремя дронами. Она была первой крупной станцией на биомассе.

Об этом сообщил ее соучредитель Андрей Гриненко в Facebook.

Удар России по ТЭЦ в Украине 9 ноября

"Сегодня ночью три дрона атаковали одну из наших украинских ТЭЦ — ту, которую мы с командой Клиар Энерджи построили в 2016 году. Она стала эталоном для отрасли — первой крупной станцией на биомассе, которая доказала Украине: энергетическая независимость начинается с местных ресурсов", — отметил Гриненко.

Удар Росії по ТЕЦ в Україні 9 листопада
Последствия российского обстрела ТЭЦ. Фото: facebook.com/andreygrinenko.ce
Російський удар по українській ТЕЦ
Удар России по ТЭЦ в Украине. Фото: facebook.com/andreygrinenko.ce

По его словам, для него этот проект всегда был особенными из-за людей, которые создавали его с верой в сильную и самодостаточную страну.

Окупанти атакували ТЕЦ в Україні
Атака России на ТЭЦ в Украине 9 ноября. Фото: facebook.com/andreygrinenko.ce
Атака Росії на ТЕЦ в Україні 9 листопада
Российский обстрел ТЭЦ. Фото: facebook.com/andreygrinenko.ce

К счастью, в результате российского обстрела никто не пострадал.

Пост Гриненко. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 9 ноября российские захватчики атаковали Украину ударными БпЛА. Зафиксировано попадание на девяти локациях.

А 9 ноября оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Враг ранил одного мужчину.

война Украина обстрелы ТЭЦ оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
