Россия атаковала первую в Украине ТЭЦ на биомассе 9 ноября

Последствия российского обстрела ТЭЦ в Украине. Фото: facebook.com/andreygrinenko.ce

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 9 ноября, атаковали очередную украинскую теплоэлектроцентраль. Захватчики наносили удары тремя дронами. Она была первой крупной станцией на биомассе.

Об этом сообщил ее соучредитель Андрей Гриненко в Facebook.

Удар России по ТЭЦ в Украине 9 ноября

"Сегодня ночью три дрона атаковали одну из наших украинских ТЭЦ — ту, которую мы с командой Клиар Энерджи построили в 2016 году. Она стала эталоном для отрасли — первой крупной станцией на биомассе, которая доказала Украине: энергетическая независимость начинается с местных ресурсов", — отметил Гриненко.

По его словам, для него этот проект всегда был особенными из-за людей, которые создавали его с верой в сильную и самодостаточную страну.

К счастью, в результате российского обстрела никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 9 ноября российские захватчики атаковали Украину ударными БпЛА. Зафиксировано попадание на девяти локациях.

А 9 ноября оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Враг ранил одного мужчину.