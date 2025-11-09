Обстрел Украины 9 ноября — сколько дронов выпустила Россия

Россияне атаковали Украину БпЛА — сколько дронов сбила ПВО
Российские войска в ночь на 9 ноября атаковали Украину ударными дронами. Враг выпустил 69 воздушных целей.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Обстрел Украины 9 ноября
В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину 69 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Враг запускал цели из Курска, Миллерово, Орла и Приморско-Ахтарска.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 34 вражеских БпЛА на севере и востоке страны. Также зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 9 локациях и падение сбитых (обломки) на одной локации.
Напомним, 8 ноября оккупанты атаковали эвакуационное авто в Константиновке. Несмотря на четкую маркировку, российские войска намеренно попали в машину дроном и полностью уничтожили ее.
Кроме того, армия РФ атаковала ТЭС ДТЭК. Энергетическое оборудование получило серьезные повреждения.
