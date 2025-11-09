Видео
Україна
Видео

Россияне атаковали Украину БпЛА — сколько дронов сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 12:02
обновлено: 12:26
Обстрел Украины 9 ноября — сколько дронов выпустила Россия
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 9 ноября атаковали Украину ударными дронами. Враг выпустил 69 воздушных целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

Обстрел Украины 9 ноября

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину 69 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Враг запускал цели из Курска, Миллерово, Орла и Приморско-Ахтарска.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстріл України 9 листопада
Результаты работы ПВО 9 ноября. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 34 вражеских БпЛА на севере и востоке страны. Также зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 9 локациях и падение сбитых (обломки) на одной локации.

Напомним, 8 ноября оккупанты атаковали эвакуационное авто в Константиновке. Несмотря на четкую маркировку, российские войска намеренно попали в машину дроном и полностью уничтожили ее.

Кроме того, армия РФ атаковала ТЭС ДТЭК. Энергетическое оборудование получило серьезные повреждения.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
