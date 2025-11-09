Обстріл України 9 листопада — скільки дронів випустила Росія

Росіяни атакували Україну БпЛА — скільки дронів збила ППО
Російські війська у ніч проти 9 листопада атакували Україну ударними дронами. Ворог випустив 69 повітряних цілей.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Обстріл України 9 листопада
У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну 69 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Ворог запускав цілі з Курська, Міллєрово, Орла та Приморсько-Ахтарська.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 34 ворожі БпЛА на півночі та сході країни. Також зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях та падіння збитих (уламки) на одній локації.
Нагадаємо, 8 листопада окупанти атакували евакуаційне авто у Костянтинівці. Попри чітке маркування, російські війська навмисно поцілили у машину дроном та повністю знищили її.
Крім того, армія РФ атакувала ТЕС ДТЕК. Енергетичне обладнання зазнало серйозних пошкоджень.
