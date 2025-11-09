Обстріл України 9 листопада — скільки дронів випустила Росія

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 9 листопада атакували Україну ударними дронами. Ворог випустив 69 повітряних цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Обстріл України 9 листопада

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну 69 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Ворог запускав цілі з Курська, Міллєрово, Орла та Приморсько-Ахтарська.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО 9 листопада. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 34 ворожі БпЛА на півночі та сході країни. Також зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях та падіння збитих (уламки) на одній локації.

Нагадаємо, 8 листопада окупанти атакували евакуаційне авто у Костянтинівці. Попри чітке маркування, російські війська навмисно поцілили у машину дроном та повністю знищили її.

Крім того, армія РФ атакувала ТЕС ДТЕК. Енергетичне обладнання зазнало серйозних пошкоджень.