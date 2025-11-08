Відео
Головна Армія Російські окупанти атакували евакуаційне авто у Костянтинівці

Російські окупанти атакували евакуаційне авто у Костянтинівці

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 19:37
Оновлено: 19:36
Армія РФ завдала удару по евакуаційному авто Проліски — відео
Пошкоджене авто. Фото: кадр з відео

У центрі Костянтинівки 8 листопада російські війська атакували єдине евакуаційне авто гуманітарної місії "Проліска". Машина, яка щодня вивозила людей із найнебезпечніших районів, була знищена внаслідок обстрілу.

Про це повідомили на сторінці гуманітарної місії в Facebook.

Читайте також:

Армія РФ завдала удару по евакуаційному авто

Близько 9:30 автомобіль місії потрапив під атаку просто в центрі міста. Попри чітке маркування, російські війська навмисно поцілили у машину дроном та повністю знищили її.

Окрім благодійників у авто перебували і представники західної преси. На щастя, вони вчасно помітили ворожий БпЛА та встигли врятуватися.

У "Проліскі" наголосили, що цей інцидент є черговим прикладом порушення норм міжнародного гуманітарного права.

"Це чергове повідомлення про порушення міжнародного гуманітарного права. Це — про життя людей, які залишаються на лінії вогню, бо там є ті, хто потребує допомоги. Найголовніше — команда "Проліски" залишилися живі", — написали представники гуманітарної місії.

Нагадаємо, на Донеччині через високу загрозу обстрілів припинили курсувати поїзди

А також раніше військовий дивом врятував журналістів у Костянтинівці від атаки дрону РФ.

евакуація Донецька область обстріли війна в Україні Костянтинівка
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
