Армія РФ завдала удару по евакуаційному авто Проліски — відео

Пошкоджене авто. Фото: кадр з відео

У центрі Костянтинівки 8 листопада російські війська атакували єдине евакуаційне авто гуманітарної місії "Проліска". Машина, яка щодня вивозила людей із найнебезпечніших районів, була знищена внаслідок обстрілу.

Про це повідомили на сторінці гуманітарної місії в Facebook.

Реклама

Читайте також:

Армія РФ завдала удару по евакуаційному авто

Близько 9:30 автомобіль місії потрапив під атаку просто в центрі міста. Попри чітке маркування, російські війська навмисно поцілили у машину дроном та повністю знищили її.

Окрім благодійників у авто перебували і представники західної преси. На щастя, вони вчасно помітили ворожий БпЛА та встигли врятуватися.

У "Проліскі" наголосили, що цей інцидент є черговим прикладом порушення норм міжнародного гуманітарного права.

"Це чергове повідомлення про порушення міжнародного гуманітарного права. Це — про життя людей, які залишаються на лінії вогню, бо там є ті, хто потребує допомоги. Найголовніше — команда "Проліски" залишилися живі", — написали представники гуманітарної місії.

Нагадаємо, на Донеччині через високу загрозу обстрілів припинили курсувати поїзди.

А також раніше військовий дивом врятував журналістів у Костянтинівці від атаки дрону РФ.