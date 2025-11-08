Армія РФ завдала удару по евакуаційному авто Проліски — відео

Російські окупанти атакували евакуаційне авто у Костянтинівці
У центрі Костянтинівки 8 листопада російські війська атакували єдине евакуаційне авто гуманітарної місії "Проліска". Машина, яка щодня вивозила людей із найнебезпечніших районів, була знищена внаслідок обстрілу.
Про це повідомили на сторінці гуманітарної місії в Facebook.
Армія РФ завдала удару по евакуаційному авто
Близько 9:30 автомобіль місії потрапив під атаку просто в центрі міста. Попри чітке маркування, російські війська навмисно поцілили у машину дроном та повністю знищили її.
Окрім благодійників у авто перебували і представники західної преси. На щастя, вони вчасно помітили ворожий БпЛА та встигли врятуватися.
У "Проліскі" наголосили, що цей інцидент є черговим прикладом порушення норм міжнародного гуманітарного права.
"Це чергове повідомлення про порушення міжнародного гуманітарного права. Це — про життя людей, які залишаються на лінії вогню, бо там є ті, хто потребує допомоги. Найголовніше — команда "Проліски" залишилися живі", — написали представники гуманітарної місії.
