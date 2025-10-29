На Донеччині пресофіцер ефектно збив дрон окупантів РФ — врятував бійців і колег

Момент збиття дрона РФ. Фото: Кадр з відео

Га фронті у Костянтинівці пресофіцер 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила ліквідував ворожий FPV-дрон прямо в присутності закордонних колег. Він супроводжував журналістів нідерландського видання Het Nederlands Dagblad.

Відповідне відео ефектного збиття ворожого дрону виклала у Телеграм 24 ОМБр імені короля Данила.

Як боєць-журналіст збив дрон окупантів

Все сталось, коли пресофіцер Олег Петрасюк супроводжував журналістів нідерландського видання Het Nederlands Dagblad. Вони здійснювали зйомку наслідків обстрілів Свято-Успенського храму.

У цей момент ворожий оператор FPV направив дрон у бік журналістки та військовослужбовців, що супроводжували її.

Олег Петрасюк проявив виваженість та швидку реакцію, завдяки чому прицільним пострілом з автомата знищив ворожий дрон. Дії пресофіцера запобігли можливим жертвам серед військовослужбовців та цивільних осіб, зазначили у 24 ОМБр імені короля Данила.

Раніше повідомлялось, що дрон окупантів "Ланцет" атакував журналістів німецького видання Welt. Вони знімали репортаж про роботу українських військових підрозділу ППО ЗСУ.

А 23 жовтня росіяни вбили двох журналістів телеканалу Freedom у Краматорську. Вже 27 жовтня з ними попрощалися у Києві.