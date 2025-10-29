Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Костянтинівці боєць врятував від дрона РФ журналістів — відео

У Костянтинівці боєць врятував від дрона РФ журналістів — відео

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 00:04
Оновлено: 00:04
На Донеччині пресофіцер ефектно збив дрон окупантів РФ — врятував бійців і колег
Момент збиття дрона РФ. Фото: Кадр з відео

Га фронті у Костянтинівці пресофіцер 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила ліквідував ворожий FPV-дрон прямо в присутності закордонних колег. Він супроводжував журналістів нідерландського видання Het Nederlands Dagblad.

Відповідне відео ефектного збиття ворожого дрону виклала у Телеграм 24 ОМБр імені короля Данила.

Реклама
Читайте також:

Як боєць-журналіст збив дрон окупантів

Все сталось, коли пресофіцер Олег Петрасюк супроводжував журналістів нідерландського видання Het Nederlands Dagblad. Вони здійснювали зйомку наслідків обстрілів Свято-Успенського храму.

Реклама

У цей момент ворожий оператор FPV направив дрон у бік журналістки та військовослужбовців, що супроводжували її.

Олег Петрасюк проявив виваженість та швидку реакцію, завдяки чому прицільним пострілом з автомата знищив ворожий дрон. Дії пресофіцера запобігли можливим жертвам серед військовослужбовців та цивільних осіб, зазначили у 24 ОМБр імені короля Данила.

Реклама

Раніше повідомлялось, що дрон окупантів "Ланцет" атакував журналістів німецького видання Welt. Вони знімали репортаж про роботу українських військових підрозділу ППО ЗСУ. 

А  23 жовтня росіяни вбили двох журналістів телеканалу Freedom у Краматорську. Вже 27 жовтня з ними попрощалися у Києві

журналісти Донецька область окупанти дрони війна в Україні фронт FPV-дрони
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації