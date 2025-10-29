Видео
Видео

В Константиновке боец ​​спас от дрона РФ журналистов — видео

Дата публикации 29 октября 2025 00:04
В Донецкой области пресофицер эффектно сбил дрон оккупантов РФ - спас бойцов и коллег
Момент сбития дрона РФ. Фото: Кадр из видео

На фронте в Константиновке пресс-офицер 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила ликвидировал вражеский FPV-дрон прямо в присутствии иностранных коллег. Он сопровождал журналистов нидерландского издания Het Nederlands Dagblad.

Соответствующее видео эффектного сбивания вражеского дрона выложила в Телеграмм 24 ОМБр имени короля Даниила.

Как боец-журналист сбил дрон оккупантов

Все произошло, когда пресc-офицер Олег Петрасюк сопровождал журналистов нидерландского издания Het Nederlands Dagblad. Они осуществляли съемку последствий обстрелов Свято-Успенского храма.

В этот момент вражеский оператор FPV направил дрон в сторону журналистки и военнослужащих, сопровождавших ее.

Олег Петрасюк проявил взвешенность и быструю реакцию, благодаря чему прицельным выстрелом из автомата уничтожил вражеский дрон. Действия пресc-офицера предотвратили возможные жертвы среди военнослужащих и гражданских лиц, отметили в 24 ОМБр имени короля Даниила.

Ранее сообщалось, что дрон оккупантов "Ланцет" атаковал журналистов немецкого издания Welt. Они снимали репортаж о работе украинских военных подразделения ПВО ВСУ.

А 23 октября россияне убили двух журналистов телеканала Freedom в Краматорске. Уже 27 октября с ними попрощались в Киеве.

журналисты Донецкая область оккупанты дроны война в Украине фронт FPV-дроны
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
