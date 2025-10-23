Журналисты телеканала Freedom погибли в Краматорске — РФ ударила БпЛА

Последствия атаки на авто журналистов. Фото: facebook/vadym.filashkin

Российские войска ударили по машине журналистов телеканала Freedom в Краматорске. В результате обстрелов "Ланцетом" погибли Евгений Кармазин и Елена Губанова.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Facebook 23 октября.

Реклама

Читайте также:

Гибель журналистов телеканала Freedom

Филашкин рассказал, что в результате удара вражеского БпЛА "Ланцет" в Краматорске погибли журналистка телеканала "Freedom" Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин.

Погибшие Елена Губанова и Евгений Кармазин. Фото: Донецкая ОГА

Последствия обстрелов машины журналистов. Фото: facebook/vadym.filashkin

Отмечается, что они с первых дней полномасштабного вторжения оккупантов освещали ситуацию в области, рассказывали правду о преступлениях армии РФ, эвакуации гражданского населения и истории наших защитников. Также известно, что журналисты работали в самых горячих точках Донецкой области.

"Трудно поверить, что это могло произойти именно с ними... Это тяжелая потеря для области и всех нас. Светлые, отзывчивые, справедливые и честные. Елена и Евгений навсегда останутся в нашей памяти именно такими... Искренние соболезнования родным, близким и коллегам. Россия — страна-террорист, и должна заплатить за все свои преступления!" — подчеркнул глава ОГА.

Напомним, 20 сентября авто со съемочной группой 5 канала подорвалось на мине в Донецкой области. Журналисты и военные получили ранения.

Кроме того, 3 октября россияне убили французского журналиста в Донецкой области Антони Лалликана. Ему было 38 лет.