Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни вбили двох журналістів телеканалу Freedom у Краматорську

Росіяни вбили двох журналістів телеканалу Freedom у Краматорську

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 12:40
Оновлено: 13:25
Журналісти телеканалу Freedom загинули у Краматорську — РФ вдарила БпЛА
Наслідки атаки на авто журналістів. Фото: facebook/vadym.filashkin

Російські війська вдарили по автівці журналістів телеканалу Freedom у Краматорську. Внаслідок обстрілів "Ланцетом" загинули Євген Кармазін та Олена Губанова.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Facebook 23 жовтня. 

Реклама
Читайте також:

Загибель журналістів телеканалу Freedom

Філашкін розповів, що внаслідок удару ворожого БпЛА "Ланцет" у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. 

Олена Губанова та Євгеній Кармазін
Загиблі Олена Губанова та Євген Кармазін. Фото: Донецька ОВА
Загибель журналістів телеканалу Freedom
Наслідки обстрілів автівки журналістів. Фото: facebook/vadym.filashkin

Зазначається, що вони з перших днів повномасштабного вторгнення окупантів висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про злочини армії РФ, евакуацію цивільного населення та історії наших захисників. Також відомо, що журналісти працювали у найгарячіших точках Донеччини.

"Важко повірити, що це могло статись саме з ними... Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться у нашій пам’яті саме такими... Щирі співчуття рідним, близьким та колегам. Росія — країна-терорист, і має заплатити за всі свої злочини!" — наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, 20 вересня авто зі знімальною групою 5 каналу підірвалось на міні у Донецькій області. Журналісти та військові отримали поранення. 

Крім того, 3 жовтня росіяни вбили французького журналіста на Донеччині Антоні Лаллікана. Йому було 38 років. 

журналісти Донецька область обстріли Краматорськ війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації