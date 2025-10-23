Журналісти телеканалу Freedom загинули у Краматорську — РФ вдарила БпЛА

Наслідки атаки на авто журналістів. Фото: facebook/vadym.filashkin

Російські війська вдарили по автівці журналістів телеканалу Freedom у Краматорську. Внаслідок обстрілів "Ланцетом" загинули Євген Кармазін та Олена Губанова.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Facebook 23 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Загибель журналістів телеканалу Freedom

Філашкін розповів, що внаслідок удару ворожого БпЛА "Ланцет" у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.

Загиблі Олена Губанова та Євген Кармазін. Фото: Донецька ОВА

Наслідки обстрілів автівки журналістів. Фото: facebook/vadym.filashkin

Зазначається, що вони з перших днів повномасштабного вторгнення окупантів висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про злочини армії РФ, евакуацію цивільного населення та історії наших захисників. Також відомо, що журналісти працювали у найгарячіших точках Донеччини.

"Важко повірити, що це могло статись саме з ними... Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться у нашій пам’яті саме такими... Щирі співчуття рідним, близьким та колегам. Росія — країна-терорист, і має заплатити за всі свої злочини!" — наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, 20 вересня авто зі знімальною групою 5 каналу підірвалось на міні у Донецькій області. Журналісти та військові отримали поранення.

Крім того, 3 жовтня росіяни вбили французького журналіста на Донеччині Антоні Лаллікана. Йому було 38 років.