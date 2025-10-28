Россияне атаковали журналистов WELT — есть пострадавшие

Немецкие журналисты на фронте в Украине. Фото: facebook/ibranaber

Журналисты немецкого издания Welt снимали репортаж о работе украинских военных подразделения противовоздушной обороны. Во время этого съемочную группу атаковал российский дрон-камикадзе "Ланцет".

Об этом сообщил один из пострадавших журналистов Ибрагим Набер в Facebook.

Атака машины журналистов Welt на фронте

Ибрагим Набер рассказал, что происшествие случилось в 25-30 километрах от линии фронта. За несколько минут до попадания вражеского дрона журналисты брали интервью у трех военнослужащих ПВО. В этот момент они находились всего в нескольких метрах от них.

"Во время съемки вся команда имела четкие отметки "PRESS", которые свидетельствовали об их статусе представителей СМИ", — отметил журналист.

Известно, что в результате атаки РФ погиб один из трех украинских военных, с которыми работали журналисты. Еще один из бойцов получил тяжелое ранение. Также есть пострадавшие среди журналистов — продюсеру Ивану нужна операция, а оператор Виктор и сам Ибрагим получили легкие ранения.

После трагедии Набер сообщил, что начал сбор средств для украинского военного, которому после удара российского дрона ампутировали ногу.

Напомним, 23 октября россияне убили двух журналистов телеканала Freedom в Краматорске. Уже 27 октября с ними попрощались в Киеве.

А 20 сентября авто со съемочной группой 5 канала подорвалось на мине возле Покровска. Журналисты получили ранения.