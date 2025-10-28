Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Дрон РФ атаковал журналистов популярного немецкого издания

Дрон РФ атаковал журналистов популярного немецкого издания

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 18:30
обновлено: 18:30
Россияне атаковали журналистов WELT — есть пострадавшие
Немецкие журналисты на фронте в Украине. Фото: facebook/ibranaber

Журналисты немецкого издания Welt снимали репортаж о работе украинских военных подразделения противовоздушной обороны. Во время этого съемочную группу атаковал российский дрон-камикадзе "Ланцет".

Об этом сообщил один из пострадавших журналистов Ибрагим Набер в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Атака машины журналистов Welt на фронте

Ибрагим Набер рассказал, что происшествие случилось в 25-30 километрах от линии фронта. За несколько минут до попадания вражеского дрона журналисты брали интервью у трех военнослужащих ПВО. В этот момент они находились всего в нескольких метрах от них.

"Во время съемки вся команда имела четкие отметки "PRESS", которые свидетельствовали об их статусе представителей СМИ", — отметил журналист.

Известно, что в результате атаки РФ погиб один из трех украинских военных, с которыми работали журналисты. Еще один из бойцов получил тяжелое ранение. Также есть пострадавшие среди журналистов — продюсеру Ивану нужна операция, а оператор Виктор и сам Ибрагим получили легкие ранения.

После трагедии Набер сообщил, что начал сбор средств для украинского военного, которому после удара российского дрона ампутировали ногу.

Напомним, 23 октября россияне убили двух журналистов телеканала Freedom в Краматорске. Уже 27 октября с ними попрощались в Киеве.

А 20 сентября авто со съемочной группой 5 канала подорвалось на мине возле Покровска. Журналисты получили ранения.

Германия журналисты россияне обстрелы дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации