Росіяни атакували журналістів WELT — є постраждалі

Журналісти німецького видання Welt знімали репортаж про роботу українських військових підрозділу протиповітряної оборони. Під час цього знімальну групу атакував російський дрон-камікадзе "Ланцет".

Про це повідомив один із постраждалих журналістів Ібрагім Набер у Facebook.

Атака автівки журналістів Welt на фронті

Ібрагім Набер розповів, що подія трапилася за 25-30 кілометрів від лінії фронту. За кілька хвилин до влучання ворожого дрона журналісти брали інтерв'ю у трьох військовослужбовців ППО. На цю мить вони перебували лише за кілька метрів від них.

"Під час зйомки вся команда мала чіткі позначки "PRESS", які свідчили про їхній статус представників ЗМІ", — зазначив журналіст.

Відомо, що внаслідок атаки РФ загинув один із трьох українських військових, з якими працювали журналісти. Ще один із бійців отримав тяжке поранення. Також є постраждалі серед журналістів — продюсеру Івану потрібна операція, а оператор Віктор та сам Ібрагім отримали легкі поранення.

Після трагедії Набер повідомив, що розпочав збір коштів для українського військового, якому після удару російського дрона ампутували ногу.

Нагадаємо, 23 жовтня росіяни вбили двох журналістів телеканалу Freedom у Краматорську. Вже 27 жовтня з ними попрощалися у Києві.

А 20 вересня авто зі знімальною групою 5 каналу підірвалось на міні біля Покровська. Журналісти отримали поранення.