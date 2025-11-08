Армия РФ нанесла удар по эвакуационному авто Пролиски - видео

Поврежденное авто. Фото: кадр из видео

В центре Константиновки 8 ноября российские войска атаковали единственное эвакуационное авто гуманитарной миссии "Пролиска". Машина, которая ежедневно вывозила людей из самых опасных районов, была уничтожена в результате обстрела.

Об этом сообщили на странице гуманитарной миссии в Facebook.

Армия РФ нанесла удар по эвакуационному авто

Около 9:30 автомобиль миссии попал под атаку прямо в центре города. Несмотря на четкую маркировку, российские войска намеренно попали в машину дроном и полностью уничтожили ее.

Кроме благотворителей в авто находились и представители западной прессы. К счастью, они вовремя заметили вражеский БпЛА и успели спастись.

В "Пролиски" отметили, что этот инцидент является очередным примером нарушения норм международного гуманитарного права.

"Это очередное сообщение о нарушении международного гуманитарного права. Это — о жизни людей, которые остаются на линии огня, потому что там есть те, кто нуждается в помощи. Самое главное — команда "Подснежники" остались живы", — написали представители гуманитарной миссии.

