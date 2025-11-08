Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Российские войска атаковали эвакуационное авто в Константиновке

Российские войска атаковали эвакуационное авто в Константиновке

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 19:37
обновлено: 19:36
Армия РФ нанесла удар по эвакуационному авто Пролиски - видео
Поврежденное авто. Фото: кадр из видео

В центре Константиновки 8 ноября российские войска атаковали единственное эвакуационное авто гуманитарной миссии "Пролиска". Машина, которая ежедневно вывозила людей из самых опасных районов, была уничтожена в результате обстрела.

Об этом сообщили на странице гуманитарной миссии в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Армия РФ нанесла удар по эвакуационному авто

Около 9:30 автомобиль миссии попал под атаку прямо в центре города. Несмотря на четкую маркировку, российские войска намеренно попали в машину дроном и полностью уничтожили ее.

Кроме благотворителей в авто находились и представители западной прессы. К счастью, они вовремя заметили вражеский БпЛА и успели спастись.

В "Пролиски" отметили, что этот инцидент является очередным примером нарушения норм международного гуманитарного права.

"Это очередное сообщение о нарушении международного гуманитарного права. Это — о жизни людей, которые остаются на линии огня, потому что там есть те, кто нуждается в помощи. Самое главное — команда "Подснежники" остались живы", — написали представители гуманитарной миссии.

Напомним, в Донецкой области из-за высокой угрозы обстрелов прекратили курсировать поезда.

А также ранее военный чудом спас журналистов в Константиновке от атаки дрона РФ.

эвакуация Донецкая область обстрелы война в Украине Константиновка
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации