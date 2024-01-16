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На Буковине медсестра за 4 тыс. долларов "решала" вопрос отсрочки от военной службы

16 января 2024 20:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Буковине медсестра за 4 тыс. долларов "решала" вопрос отсрочки от военной службы
Прокуратура проводит расследование. Фото: facebook.com/spzr.gp.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Черновицкой области сообщили подозрение медсестре одной из больниц в Черновцах. Женщина за четыре тысячи долларов помогала уклонистам получить отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере Западного региона.

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Согласно информации следствия, 35-летняя подозреваемая уговорила пациента, находящегося на лечении, заплатить четыре тысячи долларов за помощь в получении нужных документов из стационара и отсрочку от военной службы, утверждая, что у нее есть связи в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Выяснилось, что подозреваемая обещала передать часть денег руководителю медицинского учреждения и сотруднику ВВК за их помощь в решении этого вопроса.

Прокуратура проводит расследование
Прокуратура проводит расследование. Фото: facebook.com/spzr.gp.gov.ua

Арест медсестры

В сообщении говорится, что медсестру арестовали в момент получения части взятки в размере 31 тысячи гривен, в то время как остальную сумму она уже получила ранее в несколько этапов.

Суд определил для нее меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 180 000 гривен. 

Также правоохранители рассматривают возможную причастность к данному делу других лиц. Согласно санкции статьи, наказание может составлять от четырех до восьми лет лишения свободы.

Прокуратура проводит расследование
Прокуратура проводит расследование. Фото: facebook.com/spzr.gp.gov.ua

Напомним, что ранее в Закарпатье трое украинцев пытались пересечь границу со Словакией. Они хотели перепрыгнуть через заградительный забор.

В то же время оперативники Чопского отряда задержали жителя Ужгородского района, который устроил схему нелегального перемещения через границу. Мужчина предлагал пересечь границу за три тысячи долларов.

правосудие
Черновцы
медики
военные
военный учет
мобилизация
ВВК
уклонисты

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