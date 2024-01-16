На Буковине медсестра за 4 тыс. долларов "решала" вопрос отсрочки от военной службы

Прокуратура проводит расследование. Фото: facebook.com/spzr.gp.gov.ua

В Черновицкой области сообщили подозрение медсестре одной из больниц в Черновцах. Женщина за четыре тысячи долларов помогала уклонистам получить отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере Западного региона.

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Согласно информации следствия, 35-летняя подозреваемая уговорила пациента, находящегося на лечении, заплатить четыре тысячи долларов за помощь в получении нужных документов из стационара и отсрочку от военной службы, утверждая, что у нее есть связи в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Выяснилось, что подозреваемая обещала передать часть денег руководителю медицинского учреждения и сотруднику ВВК за их помощь в решении этого вопроса.

Прокуратура проводит расследование. Фото: facebook.com/spzr.gp.gov.ua

Арест медсестры

В сообщении говорится, что медсестру арестовали в момент получения части взятки в размере 31 тысячи гривен, в то время как остальную сумму она уже получила ранее в несколько этапов.

Суд определил для нее меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 180 000 гривен.

Также правоохранители рассматривают возможную причастность к данному делу других лиц. Согласно санкции статьи, наказание может составлять от четырех до восьми лет лишения свободы.

Прокуратура проводит расследование. Фото: facebook.com/spzr.gp.gov.ua

Напомним, что ранее в Закарпатье трое украинцев пытались пересечь границу со Словакией. Они хотели перепрыгнуть через заградительный забор.

В то же время оперативники Чопского отряда задержали жителя Ужгородского района, который устроил схему нелегального перемещения через границу. Мужчина предлагал пересечь границу за три тысячи долларов.