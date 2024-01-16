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На Буковині медсестра за 4 тис. доларів "вирішувала" питання відстрочки від військової служби

16 січня 2024 20:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Буковині медсестра за 4 тис. доларів "вирішувала" питання відстрочки від військової служби
Прокуратура проводить розслідування. Фото: facebook.com/spzr.gp.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Чернівецькій області повідомили підозру медсестри однієї з лікарень у Чернівцях. Жінка за чотири тисячі доларів допомагала ухилянтам отримати відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері Західного регіону.

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Згідно з інформацією слідства, 35-річна підозрювана вмовила пацієнта, який перебував на лікуванні, заплатити чотири тисячі доларів за допомогу в отриманні потрібних документів зі стаціонару та відстрочку від військової служби, стверджуючи, що вона має зв'язки в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

З'ясувалося, що підозрювана обіцяла передати частину грошей керівникові медичної установи та співробітнику ВЛК за їхню допомогу у розв'язанні цього питання.

Прокуратура проводить розслідування
Прокуратура проводить розслідування. Фото: facebook.com/spzr.gp.gov.ua

Арешт медсестри

У повідомленні йдеться, що медсестру заарештували в момент отримання наступної частини хабаря у розмірі 31 тисячі гривень, тоді як решту суми вона вже отримала раніше в кілька етапів.

Суд визначив для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 180 000 гривень.

Також правоохоронці розглядають можливу причетність до цієї справи інших осіб. Відповідно до санкції статті, покарання може становити від чотирьох до восьми років ув'язнення.

Прокуратура проводить розслідування
Прокуратура проводить розслідування. Фото: facebook.com/spzr.gp.gov.ua

Нагадаємо, що раніше на Закарпатті троє українців намагалися перетнути кордон зі Словаччиною. Вони хотіли перестрибнути через загороджувальний паркан.

Водночас оперативники Чопського загону затримали мешканця Ужгородського району, який влаштував схему нелегального переміщення через кордон. Чоловік пропонував перетнути кордон за три тисячі доларів.

правосуддя
Чернівці
медики
військові
військовий облік
мобілізація
ВЛК
ухилянти

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