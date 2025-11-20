Видео
Мы здесь, чтобы жить — Билецкий в видео показал сына

Мы здесь, чтобы жить — Билецкий в видео показал сына

Дата публикации 20 ноября 2025 14:39
обновлено: 14:39
Третий армейский корпус показал новое видео — Билецкий появился рядом с семьей
Андрей Билецкий. Фото: УНИАН

В Третьем армейском корпусе опубликовали новое мотивационное видео, в котором защитники показали своих жен и детей. Кампания "Мы здесь чтобы жить" отличается от предыдущих.

Об этом говорится в видео Третьего армейского корпуса.

Читайте также:

Андрей Билецкий показал жену и сына

В видео есть кадр, на котором бригадный генерал Андрей Билецкий в учебном центре вместе с младшим сыном Северином.

Білецький з сином
Андрей Билецкий с сыном. Фото: Третий армейский корпус

На момент начала полномасштабного вторжения России в Украину Северину был всего месяц. С тех пор его отец постоянно находится на фронте.

"Совсем недавно Северин впервые нарисовал свою семью. Андрея изобразил как очень большую фигуру, раскрашенную синим и желтым. Мы спрашиваем, почему так? Малыш говорит: "Мой папа как украинский флаг". У нас он — национальный флаг", — рассказала жена Андрея Билецкого Татьяна Даниленко.

Андрій Білецький з дружиною
Андрей Билецкий и Татьяна Даниленко. Фото: Третий армейский корпус

Единственным общим временем является отпуск раз в год, однако и во время него служба Билецкого продолжается. Речь идет о докладах дважды в день и отложенных делах.

Несмотря на плотный график и сосредоточенность на работе, Билецкий остается в курсе событий, следит за геополитикой, жизнью близких и даже своими котами.

Андрій Білецький з сином Северином
Андрей Билецкий вместе с сыном. Фото: Третий армейский корпус

"Пока идет война Андрей даже во время отпуска на расстоянии вытянутой войны от фронта. А я чувствую, что должна быть на расстоянии вытянутой руки до него. Когда приезжаю, вижу на улицах прифронтовых городов множество влюбленных пар. Часто в этих городах уже нет ни одного уцелевшего стекла в окнах, но есть жизнь — в ее самых страшных и самых нежных проявлениях. Роль не только женщины, но и всех родных военного — понимать, поддерживать, давать надежный тыл, ощущение, что есть куда возвращаться, есть ради чего воевать", — отмечает Татьяна Даниленко.

Несмотря на большое расстояние и нечастые встречи, Билецкий стремится воспитывать в сыновьях те качества, которые считает важнейшими:

  • принципиальность;
  • смелость выбирать то, что правильно, а не то, что — легко.
Сімʼя Білецького
Татьяна Даниленко, Северин и Андрей Билецкий. Фото: Третий армейский корпус

Отметим, 20 ноября в Украине отмечают День защиты детей.

Напомним, 14 октября к украинцам обратился Билецкий по случаю Дня создания Украинской Повстанческой Армии и третьей годовщины Третьей штурмовой бригады.

Кроме того, Третий армейский корпус запустил рекрутинговую кампанию "Мы здесь, чтобы жить", в рамках которой рассказывают истории добровольцев и показывают, что именно побуждает их становиться на защиту страны.

война украинцы семья Украина Андрей Билецкий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
