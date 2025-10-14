Видео
Армия

Армия
Главная Армия Создание УПА и годовщина Третьей штурмовой — обращение Билецкого

Создание УПА и годовщина Третьей штурмовой — обращение Билецкого

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 15:51
День создания УПА и годовщина Третьей штурмовой бригады — поздравление Билецкого
Андрей Билецкий. Фото: Третий армейский корпус

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ и бригадный генерал Андрей Билецкий обратился к гражданам в честь Дня создания Украинской Повстанческой Армии и третьей годовщины Третьей штурмовой бригады.

Об этом сообщила пресс-служба Третьего армейского корпуса в Telegram во вторник, 14 октября.

Читайте также:

Поздравление Билецкого

Билецкий отметил, что сегодня — день рождения УПА.

"Будем бороться за то, чтобы Ты, Украинский Народ, был хозяином на своей земле", — провозглашала Украинская Главная Освободительная Рада. В 1942 году 14 октября была зафиксирована дата основания Украинской Повстанческой Армии.

"Войско безгосударственной нации бросило вызов СССР, нацистской Германии, Армии Крайовой и Армии Любови. Повстанческое мотто "получишь Украинское государство, или погибнешь в борьбе за него" звучит от новых и новых поколений бойцов", — подчеркнул Билецкий.

По его словам, современная украинская армия — это сплав двух миров:

  • от УПА — мотивация, инновационность, сообразительность;
  • от СССР — окозамыливание, ложь в докладах, безжалостность к собственным потерям.

Билецкий отметил, что повстанческий ген, который был принесен добровольцами — это то, благодаря чему наша армия не сдается.

Он поздравил каждого бойца Сил обороны с днем УПА, а также Третью штурмовую бригаду с третьей годовщиной основания.

"Созданная из добровольцев, она стала крупнейшей в ВСУ, прошла уникальный боевой путь и культивирует лидерство, креативность, инициативу. Мы боремся — потому что есть ради чего: "чтобы ты, Украинский народ, был хозяином на своей земле", — добавил Билецкий.

null
Пост Билецкого. Фото: скриншот
null
Пост Билецкого. Фото: скриншот

Напомним, Третий армейский корпус запустил рекрутинговую кампанию "Мы здесь, чтобы жить", которая призвана продемонстрировать, что военная служба — это продолжение полноценной жизни.

А 1 октября украинский лидер Владимир Зеленский присвоил Билецкому звание бригадного генерала.

украинцы Украина поздравления УПА Андрей Билецкий 3 ОШБр
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
