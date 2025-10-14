День створення УПА та річниця Третьої штурмової бригади — привітання Білецького

Андрій Білецький. Фото: Третій армійський корпус

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ та бригадний генерал Андрій Білецький звернувся до громадян на честь Дня створення Української Повстанської Армії та третьої річниці Третьої штурмової бригади.

Про це повідомила пресслужба Третього армійського корпусу у Telegram у вівторок, 14 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Привітання Білецького

Білецький наголосив, що сьогодні — день народження УПА.

"Будемо боротись за те, щоб Ти, Український Народе, був володарем на своїй землі", — проголошувала Українська Головна Визвольна Рада. У 1942 році 14 жовтня було зафіксовано дату заснування Української Повстанської Армії.

"Військо бездержавної нації кинуло виклик СРСР, нацистській Німеччині, Армії Крайовій та Армії Людовій. Повстанське мотто "здобудеш Українську державу, або згинеш у боротьбі за неї" лунає від нових і нових поколінь бійців", — наголосив Білецький.

За його словами, сучасна українська армія — це сплав двох світів:

від УПА — мотивація, інноваційність, кмітливість;

від СРСР — окозамилювання, брехня у доповідях, безжальність до власних втрат.

Білецький зауважив, що повстанський ген, який був принесений добровольцями — це те, завдяки чому наша армія не здається.

Він привітав кожного бійця Сил оборони з днем УПА, а також Третю штурмову бригаду із третьою річницею заснування.

"Створена з добровольців, вона стала найбільшою в ЗСУ, пройшла унікальний бойовий шлях і культивує лідерство, креативність, ініціативу.Або борешся, або зникаєш. Ми боремося — бо є заради чого: "щоб ти, Український народе, був господарем на своїй землі", — додав Білецький.

Допис Білецького. Фото: скриншот

Допис Білецького. Фото: скриншот

Нагадаємо, Третій армійський корпус запустив рекрутингову кампанію "Ми тут, щоб жити", яка покликана продемонструвати, що військова служба — це продовження повноцінного життя.

А 1 жовтня український лідер Володимир Зеленський присвоїв Білецькому звання бригадного генерала.