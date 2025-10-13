Інноваційна рекрутингова кампанія Третього армійського корпусу

Бійці Третього армійського корпусу. Фото: Третій армійський корпус/Facebook

Третій армійський корпус представив рекрутингову кампанію під назвою "Ми тут, щоб жити". Її мета — показати службу як продовження життя, сповненого сенсу, підтримки й людяності.

Про це йдеться у матеріалі LB.ua.



Отже, Третій армійський корпус запустив рекрутингову кампанію "Ми тут, щоб жити", яка показує історії добровольців та їхні мотиви захищати Батьківщину.

Зазначається, що ця кампанія відходить від традиційних образів військової реклами, які апелюють до обов’язку чи героїзму. У центрі тут — людські цінності: родина, дім, друзі, свобода бути собою. "Ми тут, щоб жити" продовжує лейтмотив попередніх кампаній корпусу.

"Стати військовослужбовцем "трійки" — це не про закінчення життя, навпаки — про його продовження. Тут несуть службу й залишаються собою: самостійно обирають підрозділ і посаду, набувають унікальних знань і досвіду, просуваються кар'єрними сходами, знаходять друзів на все життя, стають невіддільною частиною великої спільноти. Життя на війні важке й ризиковане, але водночас наповнене і змістовне", — зазначається у матеріалі LB.ua.

Третій армійський корпус, як і Третя штурмова бригада раніше, використовує інноваційні підходи в публічних комунікаціях.

"Реклама — це завжди найвигідніший ракурс. Але вона працює, бо відповідає внутрішньому стану речей. Люди це знають", — заявив командир корпусу Андрій Білецький.

Перед створенням кампанії команда провела нейромаркетингове дослідження.

Зазначається, що команда використала технологію айтрекінгу — визначення точки, на яку перш за все спрямовується погляд. А також електроенцефалографію для точного вимірювання уваги, когнітивного навантаження й емоційного фону. Це найефективніший спосіб визначити, які образи й меседжі справді захоплюють аудиторію.

За словами нейробіолога Сергія Данилова, результати дослідження показали: стандартні образи війни створюють дистанцію і знижують емоційний відгук. Натомість сцени побратимства, турботи й взаємної підтримки викликають найсильніші емоції та краще запам'ятовуються. Тому кампанію зробили живою та людиноцентричною, а її обличчями стали добровольці.

Медикиня Софія, одна з героїнь кампанії, розповіла, що служить, щоб її сестри могли жити й навчатися в Києві, а війна не торкнулася майбутніх дітей.

"Оманлива ця думка: що війна, що зараз можна не пожити, усе відкласти й після закінчення війни колись дозволити собі жити… Ніколи не буде кращого моменту, щоб жити, ніж зараз", — сказала Софія.

У кампанії зібрано історії людей, які долучилися до Третього армійського корпусу.

Головний сержант взводу РБС Сіджик доєднався до "трійки" з моменту її створення, пройшов усі гарячі напрямки. На службі прокачав творчість: почав писати треки, розвивати власний бренд мерчу, багато читати. Каже, можна обрати й опанувати будь-який військовий фах, але головне, що отримаєш — справжню сім'ю. Він тут заради свободи розвитку.

Воїн "Акробат", який у цивільному житті був танцюристом та хореографом, дослужився до керівника відділу комунікацій Третьої штурмової бригади. Зараз він документує війну.

А колишня студентка юридичного факультету з позивним "Пуля" стала операторкою БпЛА й наземних роботизованих комплексів. Її підрозділ створює й керує роботами, які підвозять піхоті провізію й боєприпаси, евакуюють поранених.

"Третя штурмова — це бригада, яка показала надзвичайно потужні результати. Це бригада, яка робить речі, які багатьом здаються за межею реальності. З власного досвіду, ставлення до людей — як до людей. Тебе поважають, тебе цінують. Відчувається людяність, побратимство. Уявлення, яке я мала, коли сюди йшла, абсолютно підтвердилось", — поділилася своїми враженнями військовослужбовиця.

