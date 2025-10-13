Видео
Україна
Видео

Рекрутинг в Третий армейский корпус — в чем уникальность

Рекрутинг в Третий армейский корпус — в чем уникальность

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 23:13
Инновационная рекрутинговая кампания Третьего армейского корпуса
Бойцы Третьего армейского корпуса. Фото: Третий армейский корпус/Facebook

Третий армейский корпус представил рекрутинговую кампанию под названием "Мы здесь, чтобы жить". Ее цель — показать службу как продолжение жизни, полной смысла, поддержки и человечности.

Об этом говорится в материале LB.ua.

Итак, Третий армейский корпус запустил рекрутинговую кампанию "Мы здесь, чтобы жить", которая показывает истории добровольцев и их мотивы защищать Родину.

Отмечается, что эта кампания отходит от традиционных образов военной рекламы, которые апеллируют к долгу или героизму. В центре здесь — человеческие ценности: семья, дом, друзья, свобода быть собой. "Мы здесь, чтобы жить" продолжает лейтмотив предыдущих кампаний корпуса.

"Стать военнослужащим "тройки" — это не об окончании жизни, наоборот — о ее продолжении. Здесь несут службу и остаются собой: самостоятельно выбирают подразделение и должность, приобретают уникальные знания и опыт, продвигаются по карьерной лестнице, находят друзей на всю жизнь, становятся неотъемлемой частью большого сообщества. Жизнь на войне тяжелая и рискованная, но одновременно наполненная и содержательная", — отмечается в материале LB.ua.

Третий армейский корпус, как и Третья штурмовая бригада ранее, использует инновационные подходы в публичных коммуникациях.

"Реклама — это всегда самый выгодный ракурс. Но она работает, потому что соответствует внутреннему положению вещей. Люди это знают", — заявил командир корпуса Андрей Билецкий.

Перед созданием кампании команда провела нейромаркетинговое исследование.

Отмечается, что команда использовала технологию айтрекинга  определение точки, на которую прежде всего направляется взгляд. А также электроэнцефалографию для точного измерения внимания, когнитивной нагрузки и эмоционального фона. Это самый эффективный способ определить, какие образы и месседжи действительно захватывают аудиторию.

По словам нейробиолога Сергея Данилова, результаты исследования показали: стандартные образы войны создают дистанцию и снижают эмоциональный отклик. Зато сцены побратимства, заботы и взаимной поддержки вызывают сильные эмоции и лучше запоминаются. Поэтому кампанию сделали живой и человекоцентричной, а ее лицами стали добровольцы.

Медик София, одна из героинь кампании, рассказала, что служит, чтобы ее сестры могли жить и учиться в Киеве, а война не коснулась будущих детей.

"Обманчива эта мысль: что война, что сейчас можно не пожить, все отложить и после окончания войны когда-то позволить себе жить... Никогда не будет лучшего момента, чтобы жить, чем сейчас", — сказала София.

В кампании собраны истории людей, которые присоединились к Третьему армейскому корпусу.

Главный сержант взвода РБС Сиджик присоединился к "тройке" с момента ее создания, прошел все горячие направления. На службе прокачал творчество: начал писать треки, развивать собственный бренд мерча, много читать. Говорит, можно выбрать и освоить любую военную специальность, но главное, что получишь  настоящую семью. Он здесь ради свободы развития.

Воин "Акробат", который в гражданской жизни был танцором и хореографом, дослужился до руководителя отдела коммуникаций Третьей штурмовой бригады. Сейчас он документирует войну.

А бывшая студентка юридического факультета с позывным "Пуля" стала оператором БпЛА и наземных роботизированных комплексов. Ее подразделение создает и управляет роботами, которые подвозят пехоте провизию и боеприпасы, эвакуируют раненых.

"Третья штурмовая — это бригада, которая показала чрезвычайно мощные результаты. Это бригада, которая делает вещи, которые многим кажутся за гранью реальности. По собственному опыту, отношение к людям — как к людям. Тебя уважают, тебя ценят. Чувствуется человечность, побратимство. Представление, которое я имела, когда сюда шла, абсолютно подтвердилось", — поделилась своими впечатлениями военнослужащая.

Напомним, что недавно командиру Третьего армейского корпуса ВСУ Андрею Билецкому присвоили новое звание.

Ранее Билецкий рассказал, как он относится к закону, который позволяет выезжать из Украины мужчинам 18-22 лет.

ВСУ армия война в Украине Андрей Билецкий 3 ОШБр украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
