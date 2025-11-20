Андрій Білецький. Фото: УНІАН

У Третьому армійському корпусі опублікували нове мотиваційне відео, в якому захисники показали своїх дружин та дітей. Кампанія "Ми тут щоб жити" відрізняється від попередніх.

Про це йдеться у відео Третього армійського корпусу.

Андрій Білецький показав дружину та сина

У відео є кадр, на якому бригадний генерал Андрій Білецький у навчальному центрі разом із молодшим сином Северином.

Андрій Білецький з сином. Фото: Третій армійський корпус

На момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Северину був лише місяць. З того часу його батько постійно перебуває на фронті.

"Зовсім нещодавно Северин вперше намалював свою сімʼю. Андрія зобразив як дуже велику фігуру, розфарбовану синім і жовтим. Ми питаємо, чому так? Малюк каже: "Мій тато як український прапор". В нас він — національний прапор", — розповіла дружина Андрія Білецького Тетяна Даниленко.

Андрій Білецький та Тетяна Даниленко. Фото: Третій армійський корпус

Єдиним спільним часом є відпустка раз на рік, однак і під час неї служба Білецького триває. Йдеться про доповіді двічі на день та відкладені справи.

Попри щільний графік і зосередженість на роботі, Білецький залишається в курсі подій, стежить за геополітикою, життям близьких і навіть своїми котами.

Андрій Білецький разом із сином. Фото: Третій армійський корпус

"Поки триває війна Андрій навіть під час відпустки на відстані витягнутої війни від фронту. А я відчуваю, що маю бути на відстані витягнутої руки до нього. Коли приїжджаю, бачу на вулицях прифронтових міст безліч закоханих пар. Часто в цих містах вже немає жодної вцілілої шибки у вікнах, але є життя — в його найстрашніших і найніжніших проявах. Роль не тільки жінки, але й усіх рідних військового — розуміти, підтримувати, давати надійний тил, відчуття, що є куди повертатись, є заради чого воювати", — зазначає Тетяна Даниленко.

Попри далеку відстань і нечасті зустрічі, Білецький прагне виховувати в синах ті якості, які вважає найважливішими:

принциповість;

сміливість обирати те, що правильно, а не те, що – легко.

Тетяна Даниленко, Северин та Андрій Білецький. Фото: Третій армійський корпус

Зазначимо, 20 листопада в Україні відзначають День захисту дітей.

Нагадаємо, 14 жовтня до українців звернувся Білецький з нагоди Дня створення Української Повстанської Армії та третьої річниці Третьої штурмової бригади.

Крім того, Третій армійський корпус запустив рекрутингову кампанію "Ми тут, щоб жити", у межах якої розповідають історії добровольців та показують, що саме спонукає їх ставати на захист країни.