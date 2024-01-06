Какая разница между мобилизованным, добровольцем и контрактником в 2024 году

128-я отдельная горно-штурмовая бригада. Фото: ZAXID.NET

В Украине почти два года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины могут быть мобилизованы на военную службу или могут самостоятельно прийти в ТЦК и СП и добровольно вступить в ряды ВСУ. Также граждане могут подписать контракт с вооруженными силами.

Но какая разница между статусами мобилизованный, доброволец, контрактник и как отличаются требования при приеме на военную службу, разбираемся далее в материале.

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Мобилизирован на военную службу

Согласно украинскому законодательству, мобилизовать могут военнообязанного мужчину в возрасте от 18 до 60 лет:

которого военно-врачебная комиссия признала годным, частично годным или ограниченно годным к прохождению военной службы;

не имеющего права на отсрочку от мобилизации.

При этом мобилизованное лицо получает статус военнослужащего, когда его включают в списки личного состава воинской части. За таким гражданином остается рабочее место (кроме зарплаты).

Мобилизованные могут принимать непосредственное участие в боевых действиях, занимать руководящие должности и получать воинские звания.

Служба украинцев, мобилизованных во время военного положения, будет продолжаться до конца военного положения или объявления демобилизации.

128-я горно-штурмовая бригада, 2021 год. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Контрактная служба в Вооруженных силах Украины

Это профессиональная служба, когда военный имеет более широкие возможности выбора должностей и места службы. То есть, подписывая контракт, можно выбирать подразделение и специальность и строить военную карьеру.

Контракт могут заключить все желающие, в том числе те, кто уже проходит срочную службу или был мобилизован во время военного положения. Срочникам служба по контракту позволит участвовать непосредственно в боевых действиях.

Для мобилизованных есть смысл подписывать контракт в том случае, если человек планирует продолжить карьеру военного, или если хочет перейти в другое подразделение.

В мирное время контракт заключают на определенный срок, например на три или пять лет. Однако во время действия военного положения контрактники служат до окончания военного положения или до объявления демобилизации.

Добровольцы в ВСУ

Доброволец заключает договор в резерв. Такие люди имеют право на сохранение места работы, должности, среднего заработка на предприятии, в учреждении, организации независимо от подчинения и форм собственности.

Добровольцы могут быть как мобилизованными, так и самостоятельно заключить контракт. Самое простое — прийти в ТЦК и СП и заявить о желании служить. Однако если планируете вступать не в Вооруженные силы Украины, а, например, в НГУ или добробат, процедура отличается. Чтобы отправиться на службу в Национальную гвардию, следует обращаться именно в отделение комплектования этого формирования.

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Напомним, мы сообщали, попадет ли мобилизованный в выбранную им воинскую часть.

Также мы писали, что офицер бригады "Буревій" НГУ Виталий Марков высказал мнение, при каких условиях можно мобилизовать заключенных.