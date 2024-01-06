Яка різниця між мобілізованим, добровольцем та контрактником 2024 року

128-ма окрема гірсько-штурмова бригада. Фото: ZAXID.NET

В Україні майже два роки триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки можуть бути мобілізовані на військову службу або ж можуть самостійно прийти до ТЦК та СП й добровільно вступити до лав ЗСУ. Також громадяни можуть підписати контракт зі Збройними силами.

Але яка різниця між статусами м обілізований, доброволець, контрактник та як відрізняються вимоги при прийомі на військову службу, розбираємося далі в матеріалі.

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Мобілізований на військову службу

Відповідно до українського законодавства, мобілізувати можуть військовозобов'язаного чоловіка віком від 18 до 60 років:

якого військово-лікарська комісія визнала придатним, частково придатним або обмежено придатним до проходження військової служби;

який не має права на відстрочку від мобілізації.

При цьому мобілізована особа отримує статус військовослужбовця, коли її включають до списків особового складу військової частини. За таким громадянином залишається робоче місце (крім зарплати).

Мобілізовані можуть брати безпосередню участь у бойових діях, займати керівні посади та отримувати військові звання.

Служба українців, які мобілізовані під час воєнного стану, триватиме до кінця воєнного стану або оголошення демобілізації.

128 гірсько-штурмова бригада, 2021 рік. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Контрактна служба в Збройних силах України

Це професійна служба, коли військовий має ширші можливості вибору посад та місця служби. Тобто, підписуючи контракт, можна обирати підрозділ та спеціальність та будувати військову кар’єру.

Контракт можуть укласти усі охочі, у тому числі й ті, хто вже проходить строкову службу, або був мобілізований під час воєнного стану. Строковикам служба за контрактом дозволить брати участь безпосередньо у бойових діях.

Для мобілізованих контракт є сенс підписувати у тому випадку, якщо людина планує продовжити кар’єру військового, або якщо хоче перейти в інший підрозділ.

У мирний час контракт укладають на певний строк, до прикладу на три або п'ять років. Проте, під час дії воєнного стану контрактники служать до закінчення воєнного стану або оголошення демобілізації.

Добровольці в ЗСУ

Доброволець укладає контракт у резерв. Такі люди мають право на збереження місця роботи, посади, середнього заробітку на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності.

Добровольці можуть бути як мобілізованими, так і самостійно укласти контракт. Найпростіше — прийти у ТЦК та СП і заявити про бажання служити. Однак у разі, якщо плануєте вступати не у Збройні сили України, а, наприклад, у НГУ чи добробат, процедура відрізняється. Щоб податися на службу у Національну гвардію, варто звертатися саме у відділення комплектування цього формування.

Раніше ми інформували, що чекає на добровольця у навчальному центрі.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи потрапить мобілізований до обраної ним військової частини.

Також ми писали, що офіцер бригади "Буревій" НГУ Віталій Марків висловив думку, за яких умов можна мобілізувати ув'язнених.