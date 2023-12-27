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Військовий ЗСУ розповів, що насправді чекає на чоловіків після мобілізації

27 грудня 2023 23:03
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Що чекає на українців після мобілізації — військовий розкрив важливі деталі
Український військовий на тлі знищеної техніки окупантів. Фото: t me ressentiment_channel
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Майже два роки в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Увесь цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки. Проте, часто вручення цього документу викликає у громадян страх. Переважно через невідомість. Що чекає після повістки? Коли за нею слідує відправлення на фронт? 

Викладач психопідготовки 150 навчального центру Сил ТрО ЗСУ Андрій Заєць розповів, чого насправді слід очікувати військовозобов'язаним чоловікам та розкрив найголовніші етапи, які слідують після мобілізації, в інтерв'ю виданню ТСН.ua.

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Що чекає на українців після мобілізації — військовий розкрив важливі деталі
Викладач психопідготовки 150 навчального центру Сил ТрО ЗСУ Андрій Заєць. Скриншот з Youtube

Як підкреслив військовий, перш за все кожен має пам'ятати, що вручення повістки на вулиці не означає, що людина вже завтра опиниться на передовій під Бахмутом.

Ця повістка є оповіщенням про те, що особа має явитися до ТЦК та СП та оновити свої військово-облікові дані. Після військовозобов'язаного можуть зобов'язати пройти військово-лікарську комісію. Лише вона визначає, чи придатна людина до військової служби та чи можна її мобілізувати. 

Водночас викладач психопідготовки зазначив, що всі призовники мають різний досвід у військовій справі. Й представники ТЦК та СП обов'язково звертають на це увагу при мобілізації. 

"Люди всі різні — хтось проходив строкову службу, хтось не проходив. Хтось має військовий фах, професію, хтось не має. Військкомати це собі планують, в них є списки, вони мають певну стратегію по призову, бо вони виконують замовлення. Збройні сили кажуть — нам потрібна така кількість таких фахівців, і військкомат цих фахівців шукає зі свого реєстру, зі свого обліку", — каже Андрій Заєць.

За словами експерта, кожен перед службою в армії має пройти відповідну підготовку. Тому усі мобілізовані спочатку проходять обов’язкове навчання з кількох етапів у навчальних центрах.

Якщо призовник зовсім без базової військової підготовки, або була така підготовка, але дуже давно, до прикладу, 5 років тому, то він відправляється спочатку на базову загальновійськову підготовку.

"Будь-який військовослужбовець має пройти підготовку і навчання. Військовий — це професія, і треба до цього підходити професійно. Тому наразі всі мобілізанти, які по військових планах військкоматів призиваються, проходять обов'язкове навчання, яке складається з кількох етапів у різних навчальних центрах", — пояснив Андрій Заєць.

Також військовий зауважив, що наразі в Україні базовий курс військової підготовки триває один місяць. За цей період людина отримує базові знання і навички. Також у цей час проводиться відбір людей, щоб краще зрозуміти, які в них компетенції та в яких ролях вони будуть максимально корисні державі. До прикладу, військовий хороший сапер, стрілець або гранатометник. 

"Стрілець — стандартна військова професія. Після завершення базового курсу людина може вирушити на фаховий курс. Вони отримують додаткову підготовку. Якщо є замовлення на такий фах, якщо в людини є певні схильності до отримання такого фаху", — пояснює викладач.

При цьому, зауважив експерт, навчання мобілізованого на зв'язківця, оператора дрона може тривати до двох місяців, а на танкіста — три місяці.

 

Раніше ми писали, як українцям добровільно приєднатися до ЗСУ.

Нагадаємо, офіцер бригади "Буревій" Національної гвардії України Віталій Марків висловив думку про те, що ув'язнених можна мобілізувати до армії.

Також ми інформували, генерал ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що в Україні є проблеми з мобілізацією до лав ЗСУ. Однак змінювати щось у систему призову під час російської війни надто ризиковано.

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