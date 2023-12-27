Что ждет украинцев после мобилизации — военный раскрыл важные детали

Украинский военный на фоне уничтоженной техники окупантов. Фото: t me ressentiment_channel

Почти два года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. Весь этот период военнообязанные мужчины получают повестки. Однако часто вручение этого документа вызывает у граждан страх. Преимущественно из-за неизвестности. Что ждет после повестки? Когда за ней следует отправка на фронт?

Преподаватель психоподготовки 150 учебного центра Сил ТрО ВСУ Андрей Заец рассказал, чего на самом деле следует ожидать военнообязанным мужчинам и раскрыл самые главные этапы, следующие за мобилизацией, в интервью изданию ТСН.ua.

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Преподаватель психоподготовки 150 учебного центра Сил ТрО ВСУ Андрей Заец. Скриншот из Youtube

Как подчеркнул военный, прежде всего, каждый должен помнить, что вручение повестки на улице не означает, что человек уже завтра окажется на передовой под Бахмутом.

Эта повестка является уведомлением, что лицо должно явиться в ТЦК и СП и обновить свои военно-учетные данные. После военнообязанного могут обязать пройти военно-врачебную комиссию. Только она определяет, пригоден ли человек к военной службе и можно ли его мобилизовать.

В то же время преподаватель психоподготовки отметил, что все призывники имеют разный опыт в военном деле. И представители ТЦК и СП обязательно обращают на это внимание при мобилизации.

"Люди все разные — кто-то проходил срочную службу, кто-то не проходил. Кто-то имеет военную профессию, специальность кто-то не имеет. Военкомы это себе планируют, у них есть списки, они имеют определенную стратегию по призыву, потому что они выполняют заказы. Вооруженные силы говорят — нам нужно такое количество таких специалистов, и военкомат этих специалистов ищет из своего реестра, из своего учета", — говорит Андрей Заец.

По словам эксперта, каждый перед службой в армии должен пройти соответствующую подготовку. Поэтому все мобилизованные сначала проходят обязательное обучение по нескольким этапам в учебных центрах.

Если призывник совсем без базовой военной подготовки или была такая подготовка, но очень давно, к примеру, 5 лет назад, то он отправляется сначала на базовую общевойсковую подготовку.

"Любой военнослужащий должен пройти подготовку и обучение. Военный — это профессия, и нужно к этому подходить профессионально. Поэтому все мобилизанты, которые по военным планам военкоматов призываются, проходят обязательное обучение, состоящее из нескольких этапов в различных учебных центрах", — объяснил Андрей Заец.

Также военный отметил, что в настоящее время в Украине базовый курс военной подготовки длится один месяц. За этот период человек получает базовые знания и навыки. Также в это время проводится отбор людей, чтобы лучше понять, какие компетенции у них и в каких ролях они будут максимально полезны государству. К примеру, военный хороший сапер, стрелок или гранатометчик.

"Стрелец — стандартная военная профессия. После завершения базового курса человек может отправиться на профессиональный курс. Они получают дополнительную подготовку. Если есть заказы на такую профессию, если у человека есть определенные склонности к получению такой профессии", — объясняет преподаватель.

При этом, отметил эксперт, обучение мобилизованного на связиста, оператора дрона может длиться до двух месяцев, а на танкиста — три месяца.

Раньше мы писали, как украинцам добровольно присоединиться к ВСУ.

Напомним, офицер бригады "Буревій" Национальной гвардии Украины Виталий Марков высказал мнение, что заключенных можно мобилизовать в армию.

Также мы информировали, генерал ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в Украине есть проблемы с мобилизацией в ряды ВСУ. Однако менять что-либо в систему призыва во время российской войны слишком рискованно.