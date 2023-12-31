Що чекає на добровольця у навчальному центрі — розповідь військового
Під час перебування у навчальному центрі доброволець із відношенням з військової частини ЗСУ має постійно нагадувати про наявність у нього цього документу. А також варто відмовлятися від пропозицій набути якоїсь військової спеціальності.
Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".
Зв’язок із військовою частиною
За словами Козятинського, здебільшого доброволець, навіть із відношенням від конкретної військової частини, потрапляє до навчального центру, де має пройти курс молодого бійця.
"Старайтесь постійно тримати зв’язок з представниками вашого підрозділу, щоб про вас не забули й змогли вчасно повпливати на ситуацію у випадку, якщо вас захочуть відправити в іншу частину", — наголосив бойовий медик, який сам пройшов шлях добровольця до ЗСУ.
Доброволець у навчальному центрі
Крім того, підкреслив Дмитро Козятинський, під час перебування у навчальному центрі доброволець має нагадувати про наявне у нього відношення і відмовлятися від пропозицій отримати якусь військову спеціальність.
"На жаль, це не дасть вам стовідсоткових гарантій, проте значно підвищить ваші шанси потрапити в бажане місце", — резюмував бойовий медик.
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