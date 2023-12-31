Що чекає на добровольця у навчальному центрі — розповідь військового

Мобілізовані у навчальному центрі. Фото: "АрміяInform"

Під час перебування у навчальному центрі доброволець із відношенням з військової частини ЗСУ має постійно нагадувати про наявність у нього цього документу. А також варто відмовлятися від пропозицій набути якоїсь військової спеціальності.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Зв’язок із військовою частиною

За словами Козятинського, здебільшого доброволець, навіть із відношенням від конкретної військової частини, потрапляє до навчального центру, де має пройти курс молодого бійця.

"Старайтесь постійно тримати зв’язок з представниками вашого підрозділу, щоб про вас не забули й змогли вчасно повпливати на ситуацію у випадку, якщо вас захочуть відправити в іншу частину", — наголосив бойовий медик, який сам пройшов шлях добровольця до ЗСУ.

Доброволець у навчальному центрі

Крім того, підкреслив Дмитро Козятинський, під час перебування у навчальному центрі доброволець має нагадувати про наявне у нього відношення і відмовлятися від пропозицій отримати якусь військову спеціальність.

"На жаль, це не дасть вам стовідсоткових гарантій, проте значно підвищить ваші шанси потрапити в бажане місце", — резюмував бойовий медик.

Нагадаємо, відомий військовий аналітик Євген Дикий у інтерв’ю Новини.LIVE розповів про три кроки, які допоможуть покращити мобілізацію в Україні.