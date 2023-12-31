Что ждет добровольца в учебном центре — рассказ военного

Мобилизированы в учебном центре. Фото: "АрміяInform"

Во время пребывания в учебном центре доброволец с отношением от воинской части ВСУ должен постоянно напоминать о наличии у него этого документа. А также стоит отказываться от предложений приобрести какую-нибудь военную специальность.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Связь с воинской частью

По словам Козятинского, в основном доброволец, даже с отношением от конкретной воинской части, попадает в учебный центр, где должен пройти курс молодого бойца.

"Старайтесь постоянно держать связь с представителями вашего подразделения, чтобы о вас не забыли и смогли вовремя повлиять на ситуацию в случае, если вас захотят отправить в другую часть", — подчеркнул боевой медик, который сам прошел путь добровольца в ВСУ.

Доброволец в учебном центре

Кроме того, подчеркнул Дмитрий Козятинский, во время пребывания в учебном центре доброволец должен напоминать об имеющемся у него отношении и отказываться от предложений получить какую-либо военную специальность.

"К сожалению, это не даст вам стопроцентных гарантий, однако значительно повысит ваши шансы попасть в желаемое место", — резюмировал боевой медик.

Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.