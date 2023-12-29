Чи потрапить мобілізований до обраної ним частини — розповідь військового

Українські мобілізовані. Фото: "АрміяInform"

Після проходження ВЛК добровольцям зазвичай дають достатньо часу, аби підготуватися до прибуття у військову частину. Але далеко не завжди доброволець потрапить до військової частини ЗСУ, від якої він отримав відношення.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

Читайте також:

Добровольцям дають час

За словами Козятинського, воєнкоми традиційно з розумінням ставляться до добровольців. Це стосується, зокрема, часу прибуття до військової частини після проходження військово-лікарської комісії.

"У мене напряму запитали, коли я буду готовий і дали 5 днів на підготовку", — розповів про свій досвід бойовий медик.

Чи може доброволець потрапити до обраної ним в/ч

Як пояснив Дмитро Козятинський, раніше добровольці із відношенням відразу потрапляли до тих військових частин, які й виписали їм відношення.

"На жаль, наразі ТЦК зобов’язані спочатку відправити новобранця в один з навчальних центрів (НЦ) для проходження КМБ і лише після цього він потрапляє до місця проходження служби", — підкреслив бойовий медик.

Що робити у такому випадку

Козятинський наголосив, що у такому випадку є варіант, як відразу потрапити у обрану добровольцем частину.

"Найпростіший спосіб — мобілізація через дружній вашій військовій частині військкомат (якщо такий існує), що проігнорує директиву про КМБ і мобілізує вас одразу в підрозділ", — зазначив доброволець.

Нагадаємо, відомий військовий аналітик Євген Дикий у інтерв’ю Новини.LIVE розповів про три кроки, які допоможуть покращити мобілізацію в Україні.