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Попадет ли мобилизованный в выбранную им часть — рассказ военного

29 декабря 2023 05:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Попадет ли мобилизованный в выбранную им часть — рассказ военного
Украинские мобилизированные. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

После прохождения ВЛК добровольцам обычно дают достаточно времени, чтобы подготовиться к прибытию в воинскую часть. Но далеко не всегда доброволец попадет в воинскую часть ВСУ, от которой он получил отношение.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Добровольцам дают время

По словам Козятинского, военкомы традиционно с пониманием относятся к добровольцам. Это касается, в частности, времени прибытия в воинскую часть после прохождения военно-врачебной комиссии.

"У меня напрямую спросили, когда я буду готов и дали 5 дней на подготовку", — рассказал о своем опыте боевой медик.

Может ли доброволец попасть в выбранную им в/ч

Как объяснил Дмитрий Козятинский, ранее добровольцы с отношением сразу попадали в те воинские части, которые и выписали им отношение.

"К сожалению, сейчас ТЦК обязаны сначала отправить новобранца в один из учебных центров (УЦ) для прохождения КМБ и только после этого он попадает в место прохождения службы", — подчеркнул боевой медик.

Что делать в таком случае

Козятинский подчеркнул, что в таком случае есть вариант, как сразу попасть в избранную добровольцем часть.

"Самый простой способ — мобилизация через дружественной вашей воинской части военкомат (если таковой существует), который проигнорирует директиву о КМБ и мобилизует вас сразу в подразделение", — отметил доброволец.

Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.

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