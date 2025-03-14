Враг активизировал атаки — ВСУ отбили более 130 штурмов

Украинские военнослужащие. Фото: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Российские войска продолжают усиленное наступление на нескольких направлениях фронта. Стало известно, где противник применяет усиленные авиаатаки и пытается прорваться, а также сколько техники и живой силы потеряли российские войска за прошедшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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За минувшие сутки российские оккупационные войска активизировали наступательные действия на нескольких направлениях фронта. Противник нанес 103 авиаудара, сбросив 154 управляемые авиабомбы, совершил около шести тысяч артиллерийских обстрелов, в том числе 166 — из реактивных систем залпового огня, а также привлек для атак 2509 дронов-камикадзе.

Какие регионы Украины оказались под обстрелами со стороны российских войск

Вражеские удары пришлись на Харьковскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. В частности, россияне атаковали Казачью Лопань, Гранов, Безруки на Харьковщине, Покровск, Александрополь, Гродовку, Сухой Яр, Новопавловку, Зверево, Леонтовичи, Алексеевку, Воскресенку, Шевченко, Багатырь, Веселое, Вольное Поле и Новополь в Донецкой области. Запорожское направление также пострадало от обстрелов, враг нанес удары по Железнодорожному, Гуляйполю, Новоандреевке, Малой Токмачке, Запасному, Счастливому, Новоивановке и Лежино. В Херсонской области под авиаудары попало село Львовское.

Какие потери понесли оккупанты за сутки

Силы обороны Украины нанесли эффективные ответные удары, уничтожив 13 районов сосредоточения живой силы и техники врага, пять артиллерийских установок и склад боеприпасов оккупантов. За минувшие сутки ликвидировано 1410 российских военных, уничтожено шесть танков, 11 бронированных машин, 46 артиллерийских систем, 153 дрона, а также 114 единиц автомобильной техники.

На каких участках фронта продолжаются самые тяжелые бои

На отдельных участках фронта продолжались тяжелые бои. В частности, на Харьковском направлении противник пять раз пытался продвинуться в сторону Волчанска, Красного Первого и Дорошевки.

Карта боев Харьковского направления. Фото: Генштаб ВСУ

В Купянском районе произошло три штурмовые атаки в направлении Голубовки, Загрызово и Богуславки.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении российские войска 15 раз атаковали вблизи Торского, Ямполовки, Зеленой Долины, Григорьевки, Нового и Новомихайловки.

Лиманское направление карта боевых действий. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении украинские воины отбили семь штурмов противника вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

В районе Краматорска зафиксировано одно боевое столкновение в Часовом Яру.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении российские войска совершили 14 атак вблизи Торецка, Крымского и Дружбы.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

Наибольшее количество атак оккупанты провели на Покровском направлении - 49 штурмовых действий в районах Елизаветовки, Проминя, Лисовки, Котлиного, Удачного, Александрополя, Тарасовки, Успеновки, Новоалександровки, Новосергиевки, Котляровки, Алексеевки и Андреевки.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении враг пять раз безуспешно пытался прорваться в районах Константинополя и Бурлацкого.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении россияне 12 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Степного, Пятихаток, Щербаков, Каменского и в направлениях Новоандреевки и Малой Токмачки.

Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

В Гуляйпольском секторе зафиксировано восемь боестолкновений вблизи Новоселки, Ровнополя, Свободного Поля и Новополя.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

В Приднепровской операционной зоне враг не проводил активных наступательных действий.

Боевые действия в Курской области — что известно 14 марта

На Курщине украинские защитники отбили 22 атаки российских войск. Враг также нанес 37 авиаударов, применив 54 управляемые авиабомбы, и совершил 203 артиллерийских обстрела, в том числе три удара из реактивных систем залпового огня.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации на фронте в Курской области.

Между тем ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники, заявили, что ВСУ вышли из Суджи.

А в ГПСУ заявили, что российские военные пытаются прорвать границу в Сумской области.