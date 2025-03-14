Ворог активізував атаки — ЗСУ відбили понад 130 штурмів

Українські військовослужбовці. Фото: Андрій Андрієнко/Пресслужба 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ

Російські війська продовжують посилений наступ на кількох напрямках фронту. Стало відомо, де противник застосовує посилені авіаатаки та намагається прорватися, а також скільки техніки та живої сили втратили російські війська впродовж минулої доби.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Чим атакували російські війська позиції українських військ

За минулу добу російські окупаційні війська активізували наступальні дії на кількох напрямках фронту. Противник завдав 103 авіаудари, скинувши 154 керовані авіабомби, здійснив близько шести тисяч артилерійських обстрілів, зокрема 166 — із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для атак 2509 дронів-камікадзе.

Які регіони України опинились під обстрілами з боку російських військ

Ворожі удари припали на Харківську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Зокрема, росіяни атакували Козачу Лопань, Гранів, Безруки на Харківщині, Покровськ, Олександропіль, Гродівку, Сухий Яр, Новопавлівку, Звірове, Леонтовичі, Олексіївку, Воскресенку, Шевченко, Багатир, Веселе, Вільне Поле та Новопіль у Донецькій області. Запорізький напрямок також постраждав від обстрілів, ворог завдав ударів по Залізничному, Гуляйполю, Новоандріївці, Малій Токмачці, Запасному, Щасливому, Новоіванівці та Лежиному. У Херсонській області під авіаудари потрапило село Львове.

Яких втрат зазнали окупанти за добу

Сили оборони України завдали ефективних ударів у відповідь, знищивши 13 районів зосередження живої сили та техніки ворога, п’ять артилерійських установок і склад боєприпасів окупантів. За минулу добу ліквідовано 1410 російських військових, знищено шість танків, 11 броньованих машин, 46 артилерійських систем, 153 дрони, а також 114 одиниць автомобільної техніки.

На яких ділянках фронту тривають найважчі бої

На окремих ділянках фронту тривали важкі бої. Зокрема, на Харківському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися у бік Вовчанська, Красного Першого та Дорошівки.

Карта боїв Харківського напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

У Куп’янському районі відбулося три штурмові атаки в напрямку Голубівки, Загризового та Богуславки.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку російські війська 15 разів атакували поблизу Торського, Ямполівки, Зеленої Долини, Григорівки, Нового та Новомихайлівки.

Лиманський напрямок карта бойових дій. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку українські воїни відбили сім штурмів противника поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

У районі Краматорська зафіксовано одне бойове зіткнення в Часовому Яру.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 14 атак поблизу Торецька, Кримського та Дружби.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільшу кількість атак окупанти провели на Покровському напрямку — 49 штурмових дій у районах Єлизаветівки, Проміня, Лисівки, Котлиного, Удачного, Олександрополя, Тарасівки, Успенівки, Новоолександрівки, Новосергіївки, Котлярівки, Олексіївки та Андріївки.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів безуспішно намагався прорватися у районах Костянтинополя та Бурлацького.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку росіяни 12 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Степового, П’ятихаток, Щербаків, Кам’янського та у напрямках Новоандріївки та Малої Токмачки.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

У Гуляйпільському секторі зафіксовано вісім боєзіткнень поблизу Новосілки, Рівнополя, Вільного Поля та Новополя.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

У Придніпровській операційній зоні ворог не проводив активних наступальних дій.

Бойові дії у Курській області — що відомо 14 березня

На Курщині українські захисники відбили 22 атаки російських військ. Ворог також завдав 37 авіаударів, застосувавши 54 керовані авіабомби, та здійснив 203 артилерійських обстріли, зокрема три удари з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ситуацію на фронті в Курській області.

Тим часом низка ЗМІ, посилаючись на власні джерела, заявили, що ЗСУ вийшли з Суджі.

А у ДПСУ заявили, що російські військові намагаються прорвати кордон у Сумській області.