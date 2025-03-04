Атака на Украину 4 марта — сколько дронов сбили ПС ВСУ

Украинский военный. Фото: Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины

Россияне в ночь на 4 марта выпустили по Украине 99 беспилотников. Оккупанты атаковали с пяти разных направлений.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Ночная атака на Украину 4 марта

Как отметили в ВС ВСУ, оккупанты атаковали 99 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Большинство из них сбили.

"Сбито 65 вражеских БпЛА, 32 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отчет Воздушных сил. Фото: Facebook/ВС ВСУ

В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Сумская и Донецкая области. Противовоздушная оборона работала в таких областях:

Харьковской,

Полтавской,

Сумской,

Кировоградской,

Запорожской,

Днепропетровской,

Донецкой,

Николаевской,

Одесской.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 4 марта россияне атаковали детское медицинское учреждение в Сумах. По больнице выпустили "шахед".

Прилетало также ночью 4 марта и в России. Дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.