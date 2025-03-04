Атака на Украину 4 марта — сколько дронов сбили ПС ВСУ

Почти сотню БпЛА россияне выпустили по Украине — сколько сбили
Россияне в ночь на 4 марта выпустили по Украине 99 беспилотников. Оккупанты атаковали с пяти разных направлений.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 4 марта
Как отметили в ВС ВСУ, оккупанты атаковали 99 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Большинство из них сбили.
"Сбито 65 вражеских БпЛА, 32 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Сумская и Донецкая области. Противовоздушная оборона работала в таких областях:
- Харьковской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Кировоградской,
- Запорожской,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Николаевской,
- Одесской.
Напомним, в ночь на 4 марта россияне атаковали детское медицинское учреждение в Сумах. По больнице выпустили "шахед".
Прилетало также ночью 4 марта и в России. Дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.
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