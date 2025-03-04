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Почти сотню БпЛА россияне выпустили по Украине — сколько сбили

4 марта 2025 09:31
Ольга Антоновская - редактор
Атака на Украину 4 марта — сколько дронов сбили ПС ВСУ
Украинский военный. Фото: Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины
Ольга Антоновская - редактор

Россияне в ночь на 4 марта выпустили по Украине 99 беспилотников. Оккупанты атаковали с пяти разных направлений.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как отметили в ВС ВСУ, оккупанты атаковали 99 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Большинство из них сбили.

"Сбито 65 вражеских БпЛА, 32 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

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Отчет Воздушных сил. Фото: Facebook/ВС ВСУ

В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Сумская и Донецкая области. Противовоздушная оборона работала в таких областях:

  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Кировоградской,
  • Запорожской,
  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Николаевской,
  • Одесской.
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Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 4 марта россияне атаковали детское медицинское учреждение в Сумах. По больнице выпустили "шахед".

Прилетало также ночью 4 марта и в России. Дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

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