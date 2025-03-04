Вибухи у Сизрані 4 березня — дрони атакували НПЗ

В Росії вже вдруге атакували Сизранський НПЗ — деталі від ЦПД
Вночі 4 березня дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Після вибухів там почалась сильна пожежа.
Про це повідомив глава Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко у Telegram.
Атака на Сизранський НПЗ у Росії 4 березня
Коваленко розповів, що після атаки дронів ворог повідомляв про вибухи на НПЗ. Він зазначив, що у лютому цей завод вже призупиняв свою роботу після атаки.
Як відомо, він має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у Росії.
"Його продукція включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області", — йдеться у повідомленні.
Глава ЦПД зазначив, що для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики військ.
Нагадаємо, 24 лютого ЗСУ уразили Рязанський НПЗ. На території лунало щонайменше п'ять вибухів, там виникла пожежа.
За два дні до цього дрони СБУ зупинили роботу НПЗ у Краснодарському краї. Через цю станцію здійснюється постачання нафти на Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи.
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