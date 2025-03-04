Вибухи у Сизрані 4 березня — дрони атакували НПЗ

Вибухи на Сизранському НПЗ. Фото: скриншо з відео

Вночі 4 березня дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Після вибухів там почалась сильна пожежа.

Про це повідомив глава Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко у Telegram.

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Атака на Сизранський НПЗ у Росії 4 березня

Коваленко розповів, що після атаки дронів ворог повідомляв про вибухи на НПЗ. Він зазначив, що у лютому цей завод вже призупиняв свою роботу після атаки.

Як відомо, він має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у Росії.

"Його продукція включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області", — йдеться у повідомленні.

Глава ЦПД зазначив, що для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики військ.

Скриншот допису Андрія Коваленка

Нагадаємо, 24 лютого ЗСУ уразили Рязанський НПЗ. На території лунало щонайменше п'ять вибухів, там виникла пожежа.

За два дні до цього дрони СБУ зупинили роботу НПЗ у Краснодарському краї. Через цю станцію здійснюється постачання нафти на Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи.