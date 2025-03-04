Взрывы в Сызрани 4 марта — дроны атаковали НПЗ

Взрывы на Сызранском НПЗ. Фото: скриншот из видео

Ночью 4 марта дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. После взрывов там начался сильный пожар.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в Telegram.

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Коваленко рассказал, что после атаки дронов враг сообщал о взрывах на НПЗ. Он отметил, что в феврале этот завод уже приостанавливал свою работу после атаки.

Как известно, он имеет мощность переработки 8,9 млн тонн нефти в год, что делает его одним из средних по размерам НПЗ в России.

"Его продукция включает топливо, авиационный керосин и битум. В 2015 году завод полностью перешел на выпуск продукции стандарта Евро-5. Он перерабатывает нефть из Западной Сибири и Самарской области", — говорится в сообщении.

Глава ЦПД отметил, что для российской армии НПЗ такого уровня играют важную роль в обеспечении топливом и это часть логистики войск.

Скриншот сообщения Андрея Коваленко

Напомним, 24 февраля ВСУ поразили Рязанский НПЗ. На территории раздавалось не менее пяти взрывов, там возник пожар.

За два дня до этого дроны СБУ остановили работу НПЗ в Краснодарском крае. Через эту станцию осуществляется поставка нефти на Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы.