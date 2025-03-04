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Росіяни обстріляли дитячий медзаклад в Сумах — які наслідки

4 березня 2025 08:10
Ольга Антоновська - редактор
Обстріл Сум 4 лютого — росіяни вдарили по дитячій лікарні
Рятувальники на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни в ніч проти 4 березня вкотре атакували Суми. Ворог цілився по цивільній інфраструктурі. Через обстріл є проблеми з електропостачанням.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

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Наслідки обстрілу Сум

Як зазначили в ОВА, росіяни атакували цивільну інфраструктуру міста Суми. Безпілотник вдарив по приміщенні дитячого медичного закладу.

"Попередньо без жертв", — зазначили у повідомленні.

Наслідки обстрілу Сум в ніч проти 4 лютого
Повідомлення про атаку на Суми. Фото: скриншот

Інформацію про "приліт" підтвердив і в.о. міського голови Сум Артем Кобзар. Він заявив, що в один з медичних закладів міста вдарив "шахед". Крім того, через обстріл є проблеми з електропостачанням.

"Дві лікарні працюють на генераторах. Також відсутнє світло в деяких районах міста", — зазначив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли Кривий Ріг. Місто атакували ударними безпілотниками. Внаслідок цього є пошкодження та постраждала людина.

Також росіяни вкотре ударили по Харкові. В місті пролунав потужний вибух під час загрози застосування ударних БпЛА.

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