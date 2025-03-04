Обстріл Сум 4 лютого — росіяни вдарили по дитячій лікарні

Росіяни обстріляли дитячий медзаклад в Сумах — які наслідки
Росіяни в ніч проти 4 березня вкотре атакували Суми. Ворог цілився по цивільній інфраструктурі. Через обстріл є проблеми з електропостачанням.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Наслідки обстрілу Сум
Як зазначили в ОВА, росіяни атакували цивільну інфраструктуру міста Суми. Безпілотник вдарив по приміщенні дитячого медичного закладу.
"Попередньо без жертв", — зазначили у повідомленні.
Інформацію про "приліт" підтвердив і в.о. міського голови Сум Артем Кобзар. Він заявив, що в один з медичних закладів міста вдарив "шахед". Крім того, через обстріл є проблеми з електропостачанням.
"Дві лікарні працюють на генераторах. Також відсутнє світло в деяких районах міста", — зазначив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.
Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли Кривий Ріг. Місто атакували ударними безпілотниками. Внаслідок цього є пошкодження та постраждала людина.
Також росіяни вкотре ударили по Харкові. В місті пролунав потужний вибух під час загрози застосування ударних БпЛА.
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