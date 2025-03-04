Обстрел Сум 4 февраля — россияне ударили по детской больнице

Спасатели на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне в ночь на 4 марта в очередной раз атаковали Сумы. Враг целился по гражданской инфраструктуре. Из-за обстрелов есть проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

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Последствия обстрела Сум

Как отметили в ОВА, россияне атаковали гражданскую инфраструктуру города Сумы. Беспилотник ударил по зданию детского медицинского учреждения.

"Предварительно без жертв", — отметили в сообщении.

Сообщение об атаке на Сумы. Фото: скриншот

Информацию о "прилете" подтвердил и и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь. Он заявил, что в одно из медицинских учреждений города ударил "шахед". Кроме того, из-за обстрелов есть проблемы с электроснабжением.

"Две больницы работают на генераторах. Также отсутствует свет в некоторых районах города", — отметил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.

Напомним, ранее оккупанты обстреляли Кривой Рог. Город атаковали ударными беспилотниками. В результате этого есть повреждения и пострадал человек.

Также россияне в очередной раз ударили по Харькову. В городе прогремел мощный взрыв во время угрозы применения ударных БпЛА.