Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Майже сотню БпЛА росіяни випустили по Україні — скільки збили arrow

Майже сотню БпЛА росіяни випустили по Україні — скільки збили

4 березня 2025 09:31
Ольга Антоновська - редактор
Атака на Україну 4 березня — скільки дронів збили ПС ЗСУ
Український військовий. Фото: Командування об'єднаних сил Збройних сил України
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни в ніч проти 4 березня випустили по Україні 99 безпілотників. Окупанти атакували з п'ятьох різних напрямків.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Нічна атака на Україну 4 березня

Як зазначили в ПС ЗСУ, окупанти атакували 99 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Більшість з них збили.

"Збито 65 ворожих БпЛА, 32 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.

Скільки безпілотників збили в ніч проти 4 березня
Звіт Повітряних сил. Фото: Facebook/ПС ЗСУ​​​​

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина. Протиповітряна оборона працювала у таких областях:

  • Харківській,
  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Кіровоградській,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Миколаївській,
  • Одеській.
Скільки безпілотників збили в ніч проти 4 березня
Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч проти 4 березня росіяни атакували дитячий медичний заклад у Сумах. По лікарні випустили "шахед".

Прилітало також вночі 4 березня й у Росії. Дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

обстріли дрони атака безпілотник Повітряні Сили ЗСУ
Реклама
Реклама
Реклама