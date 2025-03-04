Атака на Україну 4 березня — скільки дронів збили ПС ЗСУ

Український військовий. Фото: Командування об'єднаних сил Збройних сил України

Росіяни в ніч проти 4 березня випустили по Україні 99 безпілотників. Окупанти атакували з п'ятьох різних напрямків.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Як зазначили в ПС ЗСУ, окупанти атакували 99 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Більшість з них збили.

"Збито 65 ворожих БпЛА, 32 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.

Звіт Повітряних сил. Фото: Facebook/ПС ЗСУ​​​​

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина. Протиповітряна оборона працювала у таких областях:

Харківській,

Полтавській,

Сумській,

Кіровоградській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Миколаївській,

Одеській.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч проти 4 березня росіяни атакували дитячий медичний заклад у Сумах. По лікарні випустили "шахед".

Прилітало також вночі 4 березня й у Росії. Дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.