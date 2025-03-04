Атака на Україну 4 березня — скільки дронів збили ПС ЗСУ

Майже сотню БпЛА росіяни випустили по Україні — скільки збили
Росіяни в ніч проти 4 березня випустили по Україні 99 безпілотників. Окупанти атакували з п'ятьох різних напрямків.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 4 березня
Як зазначили в ПС ЗСУ, окупанти атакували 99 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Більшість з них збили.
"Збито 65 ворожих БпЛА, 32 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина. Протиповітряна оборона працювала у таких областях:
- Харківській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Кіровоградській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Миколаївській,
- Одеській.
Нагадаємо, в ніч проти 4 березня росіяни атакували дитячий медичний заклад у Сумах. По лікарні випустили "шахед".
Прилітало також вночі 4 березня й у Росії. Дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.
Читайте Новини.LIVE!