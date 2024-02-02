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Легендарный командир Азова назвал лучшее оружие на фронте

2 февраля 2024 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Легендарный командир Азова назвал лучшее оружие на фронте
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко. Фото: azov.pro
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко обратился к делегатам военной конференции EstMil.tech 2024 года в Таллинне, Эстония. Он назвал лучшее оружие на фронте и помощника солдата.

Видео с речью Дениса Прокопенко опубликовал полк "Азов".

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Лучшее оружие на фронте

"Мы сделали для себя вывод, который стал основой нынешней концепции подготовки в 12-й бригаде "Азов". Лучшее оружие — это мотивированный, хорошо подготовленный, дисциплинированный солдат", — подчеркнул Прокопенко.

По его словам, лучший помощник солдата - это новейшие надежные технологии.

Прокопенко считает, что будущее за унифицированной системой, которая охватывает всестороннее развитие не только вооружения и технологий, но и нашего самого ценного ресурса — пехоты.

Напомним, Украина вернула домой 207 защитников из российского плена 31 января. Это событие прокомментировал командир полка "Азов" Денис Прокопенко.

Также мы писали, командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко заявил, что несмотря на то, что с каждым годом технологии и искусственный интеллект занимает все отрасли, даже военную, знающие бойцы на фронте на вес золота. Прежде всего, война — это искусство, а не погоня технологий, а опытные и идейные солдаты – единственная система, которую не заменит роботизированная техника.

Добавим, в полку "Азов" рассказали о жесткой дисциплине и инструктаже в отряде, которые в дальнейшем помогут на поле боя. Здесь отметили, что ежедневный порядок является залогом дисциплины в зоне боевых действий.

война
Эстония
украинцы
Украина
полк "Азов"

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