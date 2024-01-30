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Жорстка дисципліна та інструктаж — в "Азові" розповіли про військові будні

30 січня 2024 14:04
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Жорстка дисципліна та інструктаж — в "Азові" розповіли про військові будні
Рекрут у полку "Азов". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У полку "Азов" розповіли про жорстку дисципліну та інструктаж у загоні, які надалі допоможуть на полі бою. Тут зазначили, що щоденний порядок є запорукою дисципліни у зоні бойових дій.

Про це повідомив інструктор у фільмі полку "Азов".

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Інструктор розповів, що кожен військовий має розуміти, що накази та команди командирів потрібно виконувати.

"Якщо ми не виконуватимемо накази командирів, то ми не є військовою структурою, а отже, будемо слабким підрозділом", — говорить він.

Інструктор уточнив, що дисциплінувати — це основа психологічних якостей воїна. А для того, щоб навчити новобранців дисципліни, потрібно, щоб кожен інструктор та командир були самодисциплінованими та показували дисципліну своїм прикладом.

"Бойовий досвід інструкторів — основа авторитету та поваги. Досвід інструктора — це фундамент довіри та впевненості в його здатності викладати", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" шукає пілотів FPV-дрону. Серед обов'язків майбутнього спеціаліста — пілотування, налаштування, складання та ремонт FPV-дронів.

Також ми повідомляли, що командир групи інструкторів в "Азові" із позивним "Остер" розповів, як проводить курс з вогневої підготовки. Він каже, що передає свій особистий досвід та знання побратимів.

ЗСУ
робота
армія
військові
полк "Азов"
мобілізація
Рекрутинг

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