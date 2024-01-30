Жорстка дисципліна та інструктаж — в "Азові" розповіли про військові будні
У полку "Азов" розповіли про жорстку дисципліну та інструктаж у загоні, які надалі допоможуть на полі бою. Тут зазначили, що щоденний порядок є запорукою дисципліни у зоні бойових дій.
Про це повідомив інструктор у фільмі полку "Азов".
Інструктаж та дисципліна на полі бою
Інструктор розповів, що кожен військовий має розуміти, що накази та команди командирів потрібно виконувати.
"Якщо ми не виконуватимемо накази командирів, то ми не є військовою структурою, а отже, будемо слабким підрозділом", — говорить він.
Інструктор уточнив, що дисциплінувати — це основа психологічних якостей воїна. А для того, щоб навчити новобранців дисципліни, потрібно, щоб кожен інструктор та командир були самодисциплінованими та показували дисципліну своїм прикладом.
"Бойовий досвід інструкторів — основа авторитету та поваги. Досвід інструктора — це фундамент довіри та впевненості в його здатності викладати", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" шукає пілотів FPV-дрону. Серед обов'язків майбутнього спеціаліста — пілотування, налаштування, складання та ремонт FPV-дронів.
Також ми повідомляли, що командир групи інструкторів в "Азові" із позивним "Остер" розповів, як проводить курс з вогневої підготовки. Він каже, що передає свій особистий досвід та знання побратимів.
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