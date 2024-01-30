Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Жесткая дисциплина и инструктаж — в "Азове" рассказали о военных буднях arrow

Жесткая дисциплина и инструктаж — в "Азове" рассказали о военных буднях

30 января 2024 14:04
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Жесткая дисциплина и инструктаж — в "Азове" рассказали о военных буднях
Рекрут в полку "Азов". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В полку "Азов" рассказали про жесткую дисциплину и инструктаж в отряде, которые в дальнейшем помогут на поле боя. Здесь указали, что ежедневный порядок является залогом дисциплины в зоне боевых действий.

Об этом сообщил инструктор в фильме полка "Азов".

Читайте также:

Инструктаж и дисциплина на поле боя

Инструктор рассказал, что каждый военный должен понимать, что приказы и команды командиров нужно выполнять.

"Если мы не будем выполнять приказы командиров, то мы не являемся военной структурой, а значит будем слабым подразделением", — говорит он.

Инструктор уточнил, что дисциплинированность — это основа психологических качеств воина. А для того чтобы обучить новобранцев дисциплине, нужно, чтобы каждый инструктор и командир был самодисциплинированным и показывал дисциплину своим примером.

"Боевой опыт инструкторов — основа авторитета и уважения. Опыт инструктора — это фундамент доверия и уверенности в его способности преподавать", — говорится в сообщении.

Напомним, что 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" ищет пилотов FPV-дрона. Среди обязанностей будущего специалиста — пилотирование, настройка, сборка и ремонт FPV-дронов.

Также мы сообщали, что командир группы инструкторов в "Азове" с позывным "Остер" рассказал, как проводит курс по огневой подготовке. Он говорит, что передает свой личный опыт и знание побратимов.

ВСУ
работа
армия
военные
полк "Азов"
мобилизация
Рекрутинг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме