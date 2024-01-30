Жесткая дисциплина и инструктаж — в "Азове" рассказали о военных буднях

Рекрут в полку "Азов". Фото: скриншот

В полку "Азов" рассказали про жесткую дисциплину и инструктаж в отряде, которые в дальнейшем помогут на поле боя. Здесь указали, что ежедневный порядок является залогом дисциплины в зоне боевых действий.

Об этом сообщил инструктор в фильме полка "Азов".

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Инструктаж и дисциплина на поле боя

Инструктор рассказал, что каждый военный должен понимать, что приказы и команды командиров нужно выполнять.

"Если мы не будем выполнять приказы командиров, то мы не являемся военной структурой, а значит будем слабым подразделением", — говорит он.

Инструктор уточнил, что дисциплинированность — это основа психологических качеств воина. А для того чтобы обучить новобранцев дисциплине, нужно, чтобы каждый инструктор и командир был самодисциплинированным и показывал дисциплину своим примером.

"Боевой опыт инструкторов — основа авторитета и уважения. Опыт инструктора — это фундамент доверия и уверенности в его способности преподавать", — говорится в сообщении.

Напомним, что 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" ищет пилотов FPV-дрона. Среди обязанностей будущего специалиста — пилотирование, настройка, сборка и ремонт FPV-дронов.

Также мы сообщали, что командир группы инструкторов в "Азове" с позывным "Остер" рассказал, как проводит курс по огневой подготовке. Он говорит, что передает свой личный опыт и знание побратимов.