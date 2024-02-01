Командир Азову прокоментував повернення 207 українських військових з полону

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Фото: Азов

Україна повернула додому 207 захисників з російського полону вчора, 31 січня. Цю подію прокоментував командир полку "Азов" Денис Прокопенко.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

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"Щасливий за кожного, хто здобув свободу, та бажаю якнайшвидшого відновлення. Щиро вітаю зі звільненням із ворожої неволі двох бійців 12-ої бригади "АЗОВ" НГУ, які після розширення підрозділу "Азов" із полку до бригади, стали частиною нашої військової родини", — зазначив він.

Однак рідні бійців, які тримали оборону Маріуполя у складі полку "Азов", знову не побачать у списках імена своїх близьких.

Прокопенко зауважив, що за всі обміни з початку повномасштабного вторгнення лише кілька разів у списках з’являлися імена його побратимів.

"У російському полоні продовжують лишатися понад 900 азовців, які гідно тримали оборону Маріуполя та протягом 86 діб не давали противнику своєчасно перекинути сили та засоби, щоб розвивати успіх в напрямку Запоріжжя", — наголосив він.

Командир "Азову" додав, що військові ведуть боротьбу з окупантами та беруть їх в полон з вірою, що відповідні структури докладають достатніх зусиль для звільнення українських героїв.

Скриншот допису Прокопенка

Нагадаємо, що 31 січня Україна провела з Росією черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 207 бійців ЗСУ, серед них — захисники Маріуполя.

Також ми писали, що стало відомо, кого вдалося повернути додому під час обміну полоненими. Наймолодшому серед них скоро виповниться 21, а найстаршому вже виповнився 61 рік.

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