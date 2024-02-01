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Командир Азова прокомментировал возвращение 207 украинских военных из плена

1 февраля 2024 11:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Командир Азова прокомментировал возвращение 207 украинских военных из плена
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко. Фото: Азов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украина вернула домой 207 защитников из российского плена вчера, 31 января. Это событие прокомментировал командир полка "Азов" Денис Прокопенко.

Об этом он написал на странице в Facebook.

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"Счастлив за каждого, кто получил свободу, и желаю скорейшего восстановления. Искренне поздравляю с освобождением из вражеской неволи двух бойцов 12-й бригады "АЗОВ" НГУ, которые после расширения подразделения "Азов" из полка в бригаду, стали частью нашей военной семьи", — отметил он.

Однако родные бойцов, державших оборону Мариуполя в составе полка "Азов", снова не увидят в списках имена своих близких.

Прокопенко отметил, что за все обмены с начала полномасштабного вторжения всего несколько раз в списках появлялись имена его собратьев.

"В российском плену продолжают оставаться более 900 азовцев, которые достойно держали оборону Мариуполя и в течение 86 суток не давали противнику своевременно перебросить силы и средства, чтобы развивать успех в направлении Запорожья", — подчеркнул он.

Командир "Азова" добавил, что военные ведут борьбу с оккупантами и берут их в плен с верой, что соответствующие структуры прилагают достаточные усилия для освобождения украинских героев.

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Скриншот поста Прокопенко

Напомним, что 31 января Украина провела с Россией очередной обмен военнопленными. Домой вернулись еще 207 бойцов ВСУ, среди них — защитники Мариуполя.

Также мы писали, что стало известно, кого удалось вернуть домой при обмене пленными. Самому младшему в скором времени исполнится 21, а самому старшему уже исполнился 61 год.

В ГПСУ показали трогательные эмоции украинских воинов по возвращении из плена.

военные
пленные
полк "Азов"
война в Украине

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