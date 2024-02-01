Командир Азова прокомментировал возвращение 207 украинских военных из плена
Украина вернула домой 207 защитников из российского плена вчера, 31 января. Это событие прокомментировал командир полка "Азов" Денис Прокопенко.
Об этом он написал на странице в Facebook.
Обмен пленными 31 января
"Счастлив за каждого, кто получил свободу, и желаю скорейшего восстановления. Искренне поздравляю с освобождением из вражеской неволи двух бойцов 12-й бригады "АЗОВ" НГУ, которые после расширения подразделения "Азов" из полка в бригаду, стали частью нашей военной семьи", — отметил он.
Однако родные бойцов, державших оборону Мариуполя в составе полка "Азов", снова не увидят в списках имена своих близких.
Прокопенко отметил, что за все обмены с начала полномасштабного вторжения всего несколько раз в списках появлялись имена его собратьев.
"В российском плену продолжают оставаться более 900 азовцев, которые достойно держали оборону Мариуполя и в течение 86 суток не давали противнику своевременно перебросить силы и средства, чтобы развивать успех в направлении Запорожья", — подчеркнул он.
Командир "Азова" добавил, что военные ведут борьбу с оккупантами и берут их в плен с верой, что соответствующие структуры прилагают достаточные усилия для освобождения украинских героев.
Напомним, что 31 января Украина провела с Россией очередной обмен военнопленными. Домой вернулись еще 207 бойцов ВСУ, среди них — защитники Мариуполя.
Также мы писали, что стало известно, кого удалось вернуть домой при обмене пленными. Самому младшему в скором времени исполнится 21, а самому старшему уже исполнился 61 год.
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