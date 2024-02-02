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Легендарний командир Азову назвав найкращу зброю на фронті

2 лютого 2024 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Легендарний командир Азову назвав найкращу зброю на фронті
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Фото: azov.pro
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко звернувся до делегатів військової конференції EstMil.tech 2024 в Таллінні, Естонія. Він назвав найкращу зброю на фронті та помічника для солдата.

Відео з промовою Дениса Прокопенка опублікував полк "Азов".

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Найкраща зброя на фронті

"Ми зробили для себе висновок, який став основою нинішньої концепції підготовки в 12-й бригаді "Азов". Найкраща зброя — це мотивований, добре підготовлений, дисциплінований солдат", — наголосив Прокопенко.

За його словами, найкращий помічник солдата — це новітні надійні технології.

Прокопенко вважає, що майбутнє за уніфікованою системою, яка охоплює всебічний розвиток не тільки озброєння і технологій, а й нашого найціннішого ресурсу — піхоти.

Нагадаємо, Україна повернула додому 207 захисників з російського полону 31 січня. Цю подію прокоментував командир полку "Азов" Денис Прокопенко.

Також ми писали, командир "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що попри те, що з кожним роком технології та штучний інтелект займає усі галузі, навіть військову, обізнані бійці на фронті на вагу золота. Перш за все, війна — це мистецтво, а не гонитва технологій, а досвідчені та ідейні солдати — єдина система, яку не замінить роботизована техніка.

Додамо, у полку "Азов" розповіли про жорстку дисципліну та інструктаж у загоні, які надалі допоможуть на полі бою. Тут зазначили, що щоденний порядок є запорукою дисципліни у зоні бойових дій.

війна
Естонія
українці
Україна
полк "Азов"

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